El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo respetar las críticas que hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas a su gobierno.

En una entrevista con el diario El País, Cárdenas Solórzano expresó que no ve al gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador ni a su partido, Morena, como parte de la izquierda. Consideró que, ni López Obrador ni nadie en el país se encuentran al nivel de personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez o Lázaro Cárdenas. Y cuando se le cuestionó si México podría estar ante otro sexenio perdido, respondió: “Eso es lo que pensamos muchos. Espero que no”.

Al respecto, el presidente López Obrador dijo que no desea entrar en polémica con el ingeniero Cárdenas quien, dijo, es libre de expresar su punto de vista acerca de su administración.

“Yo no estoy para polémica y respeto mucho al ingeniero. Somos libres, queremos la democracia y la democracia es debate, es garantizar las libertades, es el derecho a disentir, es la pluralidad.

“No es pensamiento único, sería la vida muy aburrida si todos pensáramos igual, nos pasaríamos todo el tiempo bostezando, aburridos, entre otras cosas. Somos libres y qué bien que haya debate y polémica. Nosotros tenemos un propósito: la transformación de México”, aseveró.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador defendió su proyecto. “No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen y el objetivo principal es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción del país y vamos avanzando”, planteó.

Añadió que su plan gubernamental “tiene como objetivo erradicar la corrupción, porque no se están permitiendo los lujos en el gobierno y sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar al país, estamos atendiendo a millones de mexicanos pobres y estamos garantizando que haya más igualdad, más justicia, ese es nuestro modelo. Que no se acepte, no se entienda, no se esté a favor, es otra cosa”, expresó.

