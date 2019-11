Expertos en temas de seguridad alertaron que el plan de paz del gobierno federal tiene fallas, como creer que renunciar al uso legítimo de la fuerza reducirá la violencia y evitará muertes; que la Guardia Nacional resolverá en el corto plazo el flagelo de la inseguridad, o pensar que los programas gubernamentales arrebatarán la base social a la delincuencia.

Entrevistados por separado, el consultor en temas de seguridad Eduardo Guerrero Gutiérrez y el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas, coincidieron en que el plan de paz del gobierno no es una estrategia.

“El presidente está rehusando al ejercicio legítimo de la fuerza que tiene como autoridad, y cree que con eso van a eliminarse los daños colaterales, que se minimizan produciendo inteligencia social, es decir, cuando el Estado tiene capacidad de tener información precisa sobre la ubicación e identidad de los blancos, y hacer un operativo limpio en donde no haya bajas de personas ajenas al operativo. Eso pensé que iba a hacer este gobierno con los gestores que están en campo, por ejemplo, con los servidores de la nación”, dijo Eduardo Guerrero.

Aseguró que “es muy confusa la posición del gobierno, porque aunque dicen que van a castigar a los delincuentes están con una línea de no ejercicio de la fuerza. Los delincuentes no se van a desarmar, a entregar o cambiar de actividad voluntariamente; eso no se ve viable, dados los grandes montos de dinero que genera su negocio ilícito”.

Aseveró que el uso legítimo de la fuerza no significa exterminar a nadie: “Se trata de trabajar con protocolos para detener a personas que están intimidando a la población, que la están amenazando”.

“Me parece que estas señales que está mandando el gobierno federal están generando una percepción de que ellos (los delincuentes) ya pueden actuar con gran impunidad. Por eso estamos empezando a ver eventos de violencia colectiva e indiscriminada que no habíamos visto ya desde hace tiempo. Aunque siempre ha habido masacres, éstas no se dirigían a mujeres con niños.

“Si el gobierno federal anuncia que no va a sostener confrontaciones violentas con los cárteles, entonces ellos dicen: ‘¡Qué maravilla! El gobierno dice que no me va a confrontar. Yo puedo hacer y deshacer con la garantía de que no va a haber un ataque a mis fuerzas de sicarios’. Es muy preocupante, Yo creo que (el presidente Andrés Manuel) López Obrador va a tener pronto que rectificar en esto, porque si no la violencia se va a extender muchísimo”, alertó.

Agregó que es un error pensar que con programas sociales a jóvenes se podrá arrebatar la base social a la delincuencia. “Es una ilusión, una fantasía, pensar que con programas sociales se puede desarticular organizaciones tan establecidas, tan prósperas de carácter criminal como las que hay en México. Eso está bien para la delincuencia común, para los jóvenes que roban billeteras, que roban casas, que asaltan transeúntes. Un programa social sí puede tener un impacto, pero en ninguna parte del mundo la delincuencia organizada ha sido enfrentada con programas sociales. No tiene ningún impacto”, comentó.

El director del ONC dijo que el gobierno tiene tres fallas: falta de una estrategia que defina prioridades; creer que la Guardia Nacional resolverá el problema, y evitar la confrontación con los delincuentes.

“Lo que está haciendo este gobierno no es una estrategia, no cuenta como una estrategia. Son acciones que de manera más o menos aislada están produciendo efectos, no necesariamente los deseados en términos de combate al crimen.

“El segundo diagnóstico es que en la medida en que no se confronte directamente a los grupos criminales la violencia va a disminuir, y aquí también hay un error porque los delincuentes siguen actuando independientemente (de) que el Estado actúe o no.

“El tercero, que con la Guardia Nacional se va a resolver el problema, y probablemente la Guardia Nacional llegará a ser la mejor institución de seguridad del país, pero hoy es una institución en formación, carece de los procesos de formación y supervisión para que pueda ser más efectiva”, sostuvo.