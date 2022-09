Crisis en seguridad en México requiere de las Fuerzas Armadas: Rubén Moreira

El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que México requiere paz para que "el ciudadano pueda salir a las carreteras, el empresario pueda sacar sus productos, que no haya atentados, que baje el número de homicidios, para lo que se requiere coordinación entre los tres órdenes de gobierno, algo en lo que se ha fallado".

Para vivir seguros se requiere la participación de los tres órdenes de gobierno, dijo el legislador priista. "Estamos en una emergencia nacional" y puso como ejemplo a los estados de Zacatecas y Guanajuato, en el primero se registran 109 homicidios por cada 100,000 habitantes y en el segundo 70. Son de los lugares más peligrosos del mundo.

“Hay indudablemente grupos criminales que si no nos auxiliamos de las Fuerzas Armadas, difícilmente podemos lograr la paz, difícilmente podemos controlarlos, y si no hay una coordinación para llevar a esos delincuentes a los penales de alta seguridad pues no se logra la tranquilidad”, señaló Moreira, tras mencionar la violencia que se vive en Colima, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, y el norte de Nuevo León.

En el caso de Querétaro, el diputado dijo que la entidad se está convirtiendo en una ciudad donde van y descansan los delincuentes y están sus familias, por eso, recalcó, eso se tiene que combatir, aunque no haya actos de violencia.

Pide Mier avalar reforma en Senado

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara Baja, exhortó de manera respetuosa a los senadores de la República a votar a favor de la reforma constitucional que recién fue aprobada en la Cámara de Diputados, la cual amplía, por cuatro años, la participación legal de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad.

"La participación decidida, comprometida, pensando en México, de las y los senadores, permitirá garantizar la continuidad del proceso de reforma constitucional que después se irá a los estados, hago votos por que así sea", dijo.

Ignacio Mier también anunció que ya se ha presentado la iniciativa que permitirá que los recursos que quedaron abandonados en el sistema financiero o fuera de litigio por parte de organizaciones criminales sean destinados a la adquisición de equipamiento para las fuerzas de seguridad.

Se trata, destacó, de entre 7 y 10,000 millones de pesos de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

