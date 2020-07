Monterrey, NL. Nuevo León llegó a un nuevo punto máximo de personas contagiadas de Covid-19, con 13,754 casos confirmados, de ellos 715 en las últimas 24 horas, así como 1,047 hospitalizados.

“Hemos llegado al número más alto de contagios, y el más alto número de pacientes internados, tenemos preocupación por la saturación (hospitalaria)”, indicó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O. Cavazos.

Reiteró que actualmente se tienen 1,600 camas disponibles para personas con Covid-19, y 450 para cuidados intensivos.

Aún no han tomado la decisión de habilitar Cintermex, o el Macrocentro comunitario en la Colonia Independencia porque no se ha llegado a un punto de riesgo extremo, “tenemos que ver la evolución, en este momento no hemos tomado la decisión”.

Por otra parte, De la O. Cavazos destacó que gracias a 161 donaciones de plasma, se ha podido transfundir a 167 pacientes con Covid-19, de esta cifra se han recuperado el 80 por ciento.

Invitó a las personas que se han recuperado de esta enfermedad a donar plasma para salvar vidas. Para donar se requiere ser un paciente recuperado con una prueba PCR que indique que dio positivo 2 semanas antes y que ya no muestra síntomas, o 4 semanas después sin síntomas, además de pesar más de 50 kilos y en el caso de las mujeres no tener hijos.