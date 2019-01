El aprendizaje que dejó el 2018 a México es que la corrupción no puede quedar impune, y es justo en ese rubro donde se ubica uno de los principales desafíos para este año, planteó José Luis Chicoma.

El director general de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, consideró que la victoria arrasadora que obtuvo el hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, Morena, fue una señal al sistema político de que los mexicanos están cansados de la corrupción e impunidad y lo hicieron sentir a través de su voto.

Para el también elegido como uno de los 16 líderes emergentes globales del Greenberg Yale World Fellows de la Universidad de Yale en 2017, justo es en el combate a la corrupción donde se encuentra uno de los desafíos más grandes del gobierno federal.

Anotó que esta administración generó expectativas muy altas en el tema de combate a la corrupción porque una de las banderas de López Obrador fue que él sería honesto y su grupo también.

Para ello, dijo, es necesario que se impulse la operación del Sistema Nacional Anticorrupción con recursos públicos y fortaleciendo a las instituciones que lo integran, para que pueda dar resultados, pues de lo contrario, dijo, si la ciudadanía no percibe que el SNA está funcionando y se están castigando a los corruptos, no se lograrán avances importantes.

Sin instituciones que funcionen, que tengan los recursos necesarios, las funciones necesarias para investigar y sancionar la corrupción, nada va a funcionar. El SNA tiene muchísimos errores, uno de ellos es no dar muestra a la ciudadanía de que es exitoso combatiendo la corrupción, sin embargo, a pesar de sus errores, su lentitud en implementación, es muy peligroso decir que no funciona y que sólo con el ejemplo se va a combatir la corrupción.

Agregó que sería una excelente noticia para este año que el presidente López Obrador anunciara que su administración trabajará para mejorar y dar más fuerza al Sistema Nacional Anticorrupción para que combata y sancione la corrupción.

Desde su perspectiva, claro que abona al combate a la corrupción que el jefe de Estado sea honesto y dé el ejemplo, pero no es suficiente, se requieren cambios como fortalecer a las instituciones que integran el sistema, pues, dijo, hasta ahora se han visto acciones bien intencionadas, pero no una estrategia institucional.

Otro de los desafíos que enfrenta la administración federal actual, indicó, es acabar con la impunidad, pese a que en su calidad de presidente electo López Obrador dijo que no habría una cacería de brujas.

Es una señal poco preocupante porque el presidente no puede prometer que no habrá una cacería de brujas, eso no le corresponde a él, y número dos, sí debería de haber una investigación y sanción de todos los casos que se han quedado sin solución en la administración de Enrique Peña Nieto, como Odebrecht.

Crecimiento económico, otro de los pendientes

José Luis Chicoma consideró que uno de los rubros en los que México no ha logrado despegar es en el crecimiento económico, por lo que éste también será un desafío de la administración, sobre todo porque debe generar un ambiente propicio para las inversiones.

“Las incertidumbres que han generado las consultas populares, particularmente con el tema del aeropuerto de Texcoco, va a ser un reto, darle la seguridad a los inversionistas de que habrá estabilidad y que el país va a seguir creciendo”.

Dijo que lamentablemente el contexto externo no es favorable porque se percibe un ambiente de desaceleración económica, alza en las tasas de interés en Estados Unidos, el proteccionismo comercial de algunos países, factores que generan una tensión que afectan a México.

En este contexto donde se quieren hacer cambios importantes presupuestales se puede complicar un poco la situación por estos factores externos”.

Además, apuntó, otro de los desafíos es cumplir como país con los compromisos adquiridos en materia de cambio climático, así como definir una visión integral de los sistemas alimentarios.

¿Cómo ha visto el arranque del sexenio?

De alguna manera, como muchos comentaron: que la ceremonia de toma de protesta como presidente Andrés Manuel López Obrador parecía el informe del primer semestre de su gobierno. Esto tiene aristas positivas y negativas, por el lado positivo habla de un presidente que trabaja y ha trabajado de manera incansable durante toda la transición y lo está haciendo todos los días y eso es un buen ejemplo.

Pero creemos que se ha apurado en ciertas medidas, las anunciaron en campaña o en la transición, las cuales se hubieran podido evaluado mejor, y tomar otra decisión distinta. Han empezado de manera acelerada y con una rapidez impresionante que tal vez no se había visto en algunos inicios de sexenio para bien y para mal.

