La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México presentó su inconformidad ante el dictamen de dos iniciativas ciudadanas que buscan regular el comercio ambulante a través de un nuevo esquema.

En conferencia de prensa virtual, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex de la CDMX, Claudia Guzmán González, explicó que con las iniciativas que se están discutiendo en el Congreso local -que son la Ley que Regula el Ejercicio del Comercio y el Trabajo no Asalariado en la Vía Pública y la Ley de Trabajadores no Asalariados, Prestadores de Servicios por Cuenta Propia y Comerciantes en la Vía y Espacio Público- se abre la posibilidad de que los puestos ambulantes se ubiquen afuera de establecimientos formales establecidos.

Guzmán González dijo que esto propicia que se genere un clima de competencia desleal, además de que se pueda crear un mayor de inseguridad, así como riesgos en materia de protección civil.

“Representa un inminente riesgo para la competitividad, la seguridad pública, el desarrollo urbano y los programas de desarrollo parcial. No contempla los riesgos de protección civil y los programas de planeación de la Ciudad de México. Absolutamente es una ley que desincentiva la actividad de la economía formal. No se enfoca en formalizar”, dijo.

“El espacio público corresponde a una parte fundamental del derecho a la ciudad, por lo que regularlo y regular las actividades que se pueden o no desarrollar en él afecta directamente el ejercicio de otros derechos. Lo ideal no es generar nuevos espacios en la vía pública para el ejercicio de este tipo de comercio y trabajo no asalariado, sino que se debe únicamente regular el comercio en la vía pública existente y el trabajo no asalariado a partir de políticas encaminadas a la regularización”, comentó.

Guzmán González reiteró que en estas propuestas se está dejando de lado el tema fiscal, ya que se les seguirá permitiendo a los ambulantes no pagar impuestos; además de que ocuparán más espacios en vía pública.

En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Democrático de Coparmex de la capital solicitó al Congreso local se revise en comisiones y que consideren que estas iniciativas permiten incentivar la informalidad en la urbe.

“Se deben establecer un piso parejo en la actividad económica de la Ciudad de México, evitando leyes desiguales”, dijo Claudia Guzmán González.

El camino a la regulación

Desde finales del 2019 la líder de comerciantes ambulantes Diana Sánchez Barrios estuvo presentando una iniciativa de ley para la regulación al comercio en vía pública y de personas no asalariadas de la Ciudad de México.

De acuerdo con las propuestas presentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, destaca que los recursos que genere el comercio informal sean destinados para mejorar las colonias de la capital.

[email protected]

kg