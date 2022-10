"Continúa habiendo corrupción en México, pero ya no es lo mismo": AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este jueves que aún hay casos de corrupción en el país pero que “ya no es lo mismo”.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, el primer mandatario dijo que antes, el gobierno estaba orientado “por completo” al saqueo y la corrupción.

“Siguen habiendo estas injusticias pero ya la corrupción es delito grave que no lo era, ya no se condonan impuestos, estamos hablando de 300,000 millones de pesos en condonaciones, los de arriba no pagaban impuestos”, comentó AMLO.

Añadió que las grandes empresas y bancos no pagaban impuestos antes y que si llegaban a pagar les devolvían el dinero. “Todo eso ya no existe”

Ya no hay los jugosos contratos que se entregaban a empresas y proveedores", añadió López Obrador.

También dijo que pese a que se ha avanzado, “aún no están satisfechos”.

El mandatario comentó que antes el robo de gasolina ascendía hasta 80,000 barriles diarios y que al día de hoy sólo se roban 5,000. “No estoy a gusto con eso pero de 80 a 5,000 es un ahorro”, dijo López Obrador.

Concluyó con que sí se ha avanzado mucho en el tema.