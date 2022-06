La pandemia del coronavirus no ha acabado todavía. A más de dos años de que llegara la Covid-19 a México y luego de unos meses de indicadores alentadores sobre el control de esta enfermedad en el país, la Secretaría de Salud confirmó esta semana que se ha observado una tendencia de aumento en contagios a nivel nacional.

Pasaría poco más de un mes de que el Gobierno federal dejó de publicar sus reportes técnicos diarios para pasar a informes semanales sobre el avance de la epidemia, cuando en los últimos días de mayo se comenzaron a detectar más infecciones del coronavirus.

Según datos del Gobierno federal al inicio del quinto mes de 2022 se registraron semanalmente alrededor de 6,000 contagios semanales, sin embargo, en la semana epidemiológica 21 de 2022, que comprende del 22 al 28 de mayo, se registraron 12,265 contagios de Covid-19; prácticamente el doble que lo que se venía reportando desde mediados de abril.

De acuerdo con el más reciente reporte técnico diario compartido el martes 7 de junio por la Secretaría de Salud, en la semana epidemiológica 22 de 2022 (29 de mayo al 4 de junio) se registró un promedio diario de 2,320 casos. Mientras que al inicio de mayo, en la semana epidemiológica 18 de 2022, el promedio de contagios diarios era de 625.

Así, en la semana epidemiológica 22 de 2022, se registró un acumulado semanal de 18,539 nuevos contagios.

Las entidades federativas donde se han reportado incrementos de casos de Covid-19 en las semanas recientes son: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, seguidos de Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz.

Las autoridades han destacado, sin embargo, que pese a esta tendencia, no se ha observado un impacto en las defunciones ni hospitalizaciones a causa de esta enfermedad.

El promedio diario de defunciones a la semana se mantiene con tendencia a la baja. La Secretaría de Salud reportó que de la semana epidemiológica que comprende del 29 mayo al 4 de junio (22), se registró un promedio de un deceso al día.

En la conferencia matutina del martes 7 de junio en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que la epidemia de Covid-19 continúa y aseguró que se prevén nuevas olas estacionales.

"El estado endémico del #COVID19 no significa el fin de la epidemia. Como lo declara la @WHO (OMS), la enfermedad ya no es inusual o emergente; en todo el mundo empezarán periodos u oleadas hacia la fase estacional", explicó el subsecretario.

El estado endémico del #COVID19 no significa el fin de la epidemia. Como lo declara la @WHO, la enfermedad ya no es inusual o emergente; en todo el mundo empezarán periodos u oleadas hacia la fase estacional. pic.twitter.com/cZpt6NpH87 — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) June 7, 2022

El especialista advirtió que con base en la historia de las enfermedades infecciosas, particularmente las transmitidas por vía respiratoria y de causa viral, tienen a "permanecer por siempre".

"La noticia positiva es que (la Covid-19) transita de ser una enfermedad de alto daño, de gran capacidad de causar enfermedad grave y muerte, a una enfermedad con poca capacidad de causar daño de consideración y de mayor transmisividad. Eso es lo que estamos viendo con la variante Ómicron", comentó.

La Secretaría de Salud reportó el martes que desde el inicio de la pandemia a mediados de febrero de 2020, al corte del 7 de junio de este año se han confirmado 5 millones 797,427 casos de Covid-19; mientras que la cifra oficial de fallecimientos por esta enfermedad es de 325,042 defunciones.

Con base en el corte semanal reportado por la misma dependencia para la semana epidemiológica 22, que terminó el pasado 4 de junio, del viernes al martes 7 de junio se registraron 8,026 nuevos casos en los útlimos cuatro días. Mientras que en el mismo periodo se notificaron 42 muertes.

En tanto, las autoridades sanitarias estiman que a nivel nacional hay 23,410 casos activos, es decir, personas que iniciaron síntomas de Covid-19 en los últimos 14 días.

Las entidades federativas que acumulan el mayor número de casos activos por cada 100,000 habitantes son:

Baja California Sur

Ciudad de México

Sinaloa

Yucatán

Quintana Roo

Colima

Aguascalientes

Nuevo León

Nayarit

Baja California

Ante el incremento en el registro de contagios, el Gobierno federal retomó su estrategia de comunicación en la que divulgará diariamente su reporte técnico diario para dar a conocer el avance de esta enfermedad y ya no lo hará semanalmente como lo implementó a finales de abril de este año.

Cabe recordar que el 26 de abril pasado, López-Gatell comentó en su última conferencia del "Pulso de la Salud" referente a la pandemia, que el uso de cubrebocas ya no era imprescindible al reportar que el país transitaba a un estádo endémico de la epidemia del coronavirus.

En cuanto a la capacidad hospitalaria, la dependencia federal reportó que la ocupación de camas de atención general a pacientes con el coronavirus SARS-CoV-2 es de 3%; mientras que la ocupación de camas con ventilador para pacientes graves se ubica en 1 por ciento.

La distribución por sexo en los casos recientemente confirmados de Covid-19 muestra un predominio en mujeres con el 52.1%, mientras que la mediana de edad en general es de 38 años.

Medidas básicas

Ante este panorama, la Secretaría de Salud ha reiterado la necesidad de mantener las ya conocidas medidas básicas de prevención:

Uso correcto del cubrebocas, "de acuerdo con las medidas dispuestas en cada localidad".

Mantener la sana distancia.

Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol-gel.

Evitar aglomeraciones.

Mantener la ventilación en espacios cerrados.

Vacunación contra Covid-19

Desde que inició el plan nacional de vacunación contra Covid-19, el 24 de diciembre de 2020 y hasta el 5 de junio de 2022 se han suministrado 208 millones 765,211 dosis, según datos de la Secretaría de Salud.

Por grupo de edad, 81 millones 82, 577 personas mayores de 18 años de edad cuentan con al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus, que equivale a 91%; y 7 millones 124,427 menores de edad, de 12 a 17 años, lo que representa un avance de 53 por ciento.