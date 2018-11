Con la finalidad de evitar cualquier controversia en torno al logo institucional de la próxima administración capitalina, éste será entregado al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), informó la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum.

Ello luego de que en redes sociales hubo algunos señalamientos en torno a que el diseño presentado recientemente por su equipo era similar al emblema de una banda de rock.

“Se lo vamos a dar a los expertos, para que ellos definan si hay similitudes o no con otros emblemas, para que vean la parte legal y también técnica", indicó Sheinbaum Pardo, por lo que pidió no adelantarse al respecto.

Lo anterior, señaló, para que no sea interpretación de cualquier persona, sino que sean los expertos quienes analicen el caso.

En entrevista al término de la presentación de Plan de Movilidad para la Ciudad de México, adelantó que también se acercarán al grupo musical, cuyo emblema es muy parecido al de la imagen institucional de su gobierno.

“Ha estado hablando, evidentemente no hubo ahí ningún contacto entre el diseñador y ellos, más bien, llegaron a algo similar, algo parecido, pero ya vamos a hablar con ellos, también ver si nos ayudan en el tema cultural aquí en la ciudad”, planteó la futura jefa de gobierno.

Comentó que el logo lo decidió un jurado “y no podemos andar cambiando, voy a ser jefa de gobierno de la ciudad, uno se compromete con algo, y al hacerlo se establece una convocatoria, el jurado hace su trabajo y no puedo, a la hora de la hora, decir ya no me gusto ahora lo cambio”.

Tras reconocer que a ella le gustó el diseño de la imagen institucional de su gobierno y, sobre todo, la participación de la ciudadanía, dejó claro que es una decisión del jurado "es una decisión muy profesional, sale el tema en redes sociales, por lo que se acudirá a las instancias que correspondan".