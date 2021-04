Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia de la República, e hijo del reconocido periodista del mismo nombre, se disculpó y externó “respeto incondicional” a los periodistas, luego de que hoy en una entrevista afirmó que “hay que taparle la boca a los reporteros” que asisten a la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello”, afirmó.

Lamento que una frase coloquial que expresé esta mañana, se confunda con un llamado a la censura. Nada más alejado de mis convicciones que eso. Mi respeto incondicional a los periodistas es absoluto. Ofrezco una sincera disculpa por ello. — Julio Scherer (@JScherer_Ibarra) April 27, 2021

Esta mañana, el consejero jurídico de la Presidencia de la República e hijo del fundador del semanario Proceso, afirmó durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que López Obrador tiene un “problema” con el INE en tiempos de campaña debido a que son los reporteros los que preguntan temas de índole electoral.

“Hay que taparles la boca también a los reporteros (…) por favor no pregunten de esto. Hay que decirle a los reporteros: usted no puede preguntar de esto y no puede preguntar de lo otro, porque entonces pone en riesgo al Presidente de que el INE le ponga una multa o lo meta a la cárcel”, sostuvo.

El pasado 22 de abril, el Instituto Nacional Electoral (INE) apercibió al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer nuevamente pronunciamientos de propaganda gubernamental en tiempos de campaña durante su conferencia matutina, y anunció que remitirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) un expediente para que determine si hubo desacato por parte del mandatario federal.

El INE determinó justificado, oportuno y necesario ordenar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ajuste su conducta a lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, y apercibido que, de no hacerlo, se le impondrá como medida de apremio una amonestación pública, con fundamento en lo establecido en el artículo 41, numeral 1, en relación con el artículo 35, numeral 1, fracción I, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral.

