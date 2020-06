En el marco de los hechos suscitados en Guanajuato el fin de semana por la captura de familiares de José Antonio Yépez, "El Marro", líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, en donde se quemaron vehículos y negocios, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a romper vínculos con los criminales.

“Cómo dejaron crecer lo de huachicol (…) cómo se dejó crecer tanto con estructuras de apoyo y aquí aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia; antes podía existir la justificación de que no había cómo obtener ingresos porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno está atendiendo las demandas del pueblo (…) no se metan en eso”, dijo.

El mandatario indicó que los grupos del huachicol tienen en su nómina a la población, a la cual por semana se les entrega dinero lo que causa que cuando hay una detención de algún criminal los pobladores “salen a enfrentar a la Guardia Nacional, a quemar carros; ojalá y se entienda que eso no es conveniente y que no hay que estar apoyando a esos grupos”.

El Presidente agregó que se alista la presentación de un informe sobre la situación de inseguridad en Guanajuato estado en el cual, dijo, se presentan entre 15 al 20% de los homicidios totales en el país.

“Por eso intervino la Federación porque era una situación ya incontrolable y fíjense (que) donde más se padece de la violencia es en el corredor industrial, en la parte más poblada, ahora el enfrentamiento mayor, o las acciones de violencia de mayor grado, fueron en Celaya (…) por eso les van a informar sobre lo de Guanajuato, y ya llevaba tiempo esto y nosotros tomamos decisiones desde hace 3 meses, o un poco más; les van a informar bien”, dijo.

Caravanas de simpatizantes

Ante la intención de simpatizantes de la 4T de realizar caravanas de apoyo en autos en respuesta a las registradas por opositores en contra del gobierno federal en los últimos días, el presidente López Obrador llamó a sus simpatizantes a no realizarlas.

En titular del Ejecutivo afirmó que las caravanas de los opositores tienen poca convocatoria y están conformadas por simpatizantes del PAN, por lo que desestimó su impacto.

“Son muy pocos, en la Ciudad (de México) creo que fueron 70, 100 carros y así en Guanajuato 20, en otros estados muy pocos (…) tienen todo el derecho”, sostuvo.

INE y Conapred

Como ha sido recurrente en los últimos días, López Obrador criticó la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE) así como al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

“Crearon todo un aparato durante todo este periodo costosísimo, es el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres, nosotros triunfamos porque fue una ola, era imposible de hacer un fraude, pero en las elecciones anteriores lo permitió el INE, entonces un día vamos a presentar la estructura del INE y lo que cuesta”, dijo.

En el tema de las elecciones, el mandatario aseguró que vigilará personalmente que en el próximo proceso se respete el voto de los mexicanos.

“Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral. Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos a elegir libremente a sus autoridades, ya sé que existe el INE, no me voy a involucrar en eso (…) estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, como cualquier ciudadano, y recuerden que una de las reformas a la Constitución que se llevaron a cabo es convertir el fraude electoral en delito grave.

"Es decir, el que se le acuse de fraude electoral por estar comprando votos, por estar utilizando el presupuesto para favorecer a partidos y candidatos; el que falsifique actas, el que embarace urnas, el que cometa fraude, no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel sin derecho a fianza y es en serio (…) esto no es injerencia en el INE o el TRIFE (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación)”, acotó.

Sobre el Conapred, el Presidente retiró que se buscará que se integre a la estructura de la Secretaría de Gobernación, en la Subsecretaría de Derechos Humanos con menos recursos y al frente esté una mujer indígena.

“Vamos a proponer que la encargada de este Consejo sea una mujer indígena que son los que han padecido de la humillación por la discriminación, por el racismo, ningún grupo ha recibido más humillación que los pueblos originarios, ahora va de verdad, nada de simulación”, indicó.

Fraude al SAT

Aunque en la última década en el país se creó un Sistema de Administración Tributaria (SAT) “paralelo” a través de la utilización extendida de facturas falsas, no se darán a conocer los nombres de los implicados al fraude al fisco, indicó López Obrador.

En su conferencia matutina de este lunes, el mandatario reiteró que esta semana se dará a conocer un primer paquete de fraudes por unos 50,000 millones de pesos. Sin embargo, añadió que se dará la oportunidad a los implicados de "ponerse al corriente".

“Vamos a informarle a todos los mexicanos de este gran fraude que se cometió a la nación durante varios años, yo creo que desde hace 10 años comenzaron a operar empresas factureras (…) mediante mecanismos de lavado de recursos terminaban los contribuyentes por no pagar por completo los impuestos, a veces no pagaban nada, se creó como una especie de SAT paralelo”, dijo.