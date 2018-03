El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, no sólo es el aspirante presidencial con más seguidores en las redes sociales, también es el más activo y el más conocido. Sin embargo, carece de una estrategia digital definida pues no tiene suficiente interacción con los internautas y es poco tolerante a la crítica, plantean expertos en redes sociales.

Para el coordinador del Observatorio de Medios Digitales de la Universidad Panamericana, José Luis López Aguirre, López Obrador no ha utilizado las redes sociales para posicionarse, pues al ser un político que lleva años en el escenario público no lo necesita, pero para lo que sí las ocupa es para generar una imagen positiva y persuadir a los internautas de que es la mejor opción.

“Está usando las redes sociales para transmitir a sus seguidores que es el candidato que tiene más experiencia, que tiene el mejor equipo, que varias de sus propuestas van dirigidas al sector social, a tratar de convencer a un sector de la población de que él es la mejor opción”.

Interactúa, pero es selectivo

Por su parte, el estratega digital de la Universidad La Salle, Miguel Jarquín, aseguró que López Obrador ha “madurado mucho” en el manejo de sus redes sociales y parece que hoy tiene claro que el éxito de éstas recae en gran medida en entender que esos espacios se tratan de relaciones entre personas, así que es necesario tener interacción con los seguidores.

“El gran brinco que dio la web 1.0 a la web 2.0 fue la integración de las redes sociales como medio de comunicación más allá de la información. Tú emites una idea y alguien se puede contraponer, y hay oportunidad de hacer intercambio de comentarios”.

En ese sentido, manifestó que el exjefe de Gobierno matizó su discurso radical, se volvió un tanto más institucional, por lo que hoy se puede ver a un hombre más objetivo en la emisión de mensajes. “En sus campañas anteriores Andrés Manuel contestaba a quien fuera y como fuera, y era muy visceral”.

Aseveró que López Obrador si bien interactúa, sólo lo hace cuando encuentra apoyo al mensaje que él emite o cuando tiene un comentario sobre una persona influyente que está en contra de él. “Andrés Manuel es súper selectivo, tiene un manejo estratégico de a quién contestar y en qué momento. Para ello toma como parámetros tres puntos: la coyuntura, la influencia del personaje al que le va a contestar, y la certeza de que la respuesta no resultará contraproducente”.

Esa misma selectividad, agregó, se ve reflejada en el hecho de que López Obrador sólo sigue a 84 personas en Twitter.

Miguel Jarquín señaló que parte del éxito que ha tenido López Obrador en redes sociales deriva de que ha sabido utilizar a su favor acusaciones que le han realizado sus adversarios políticos como el tema del supuesto apoyo de Rusia a su campaña, así como mantenerse al margen de los ataques que ha recibido y no responder de manera violenta. “López Obrador ha entendido que la naturaleza de la red social es que cuando te atacan entiendes lo que te dicen y a partir de ello generas comunicación asertiva y no visceral. Andrés Manuel lo ha hecho y ha aprovechado un poco de manera burlona la vinculación con rusos, con Venezuela”.

Desaciertos del puntero de las encuestas

José Luis López Aguirre destacó que el principal desacierto de la estrategia en redes de López Obrador es que es poco tolerante a la crítica.

“Le hace falta dialogar y atender cuando se le crítica, porque son críticas de grupos ciudadanos interesantes como intelectuales, activistas, debe aprender a escuchar más estas críticas que le pueden mejorar la interacción”.

Asimismo, expuso, hasta ahora no ha utilizado correctamente las redes sociales para difundir propuestas, lo cual es importante sobre todo si se considera que 85% de la información buscada por los internautas son propuestas de campaña, de acuerdo con el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet en México 2017.

“Le está faltando no sólo decir qué van a hacer, sino cómo lo van a hacer, ofrecer si bien no en un tuit, pero sí enlaces a páginas donde los usuarios puedan profundizar cómo van a resolver los grandes problemas del país, no están aprovechando está capacidad de profundidad que ofrece la red para acompañar sus juicios con estrategias, con evidencias”.