Aún es muy pronto para evaluar el arranque de la Guardia Nacional (GN). Sin embargo, lo que sí se prevé son los mismos resultados en materia de combate a la inseguridad, porque al final la estrategia que está implementando el gobierno federal es la misma, la militarización del país, y porque el fallido diseño policial podría transferirse a ese nuevo cuerpo de seguridad, advirtió Miguel Garza.

El coordinador de la Dirección de Investigación Aplicada en Policía, Seguridad Ciudadana y Prevención (DIAP) del Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde) consideró que es poco el tiempo para hacer un balance del arranque de la Guardia Nacional, pues no ha llegado ni siquiera a las 32 entidades del país.

“No creo que vaya a cambiar mucho el resultado operativo, porque la estrategia es muy similar a lo que ya habíamos visto (...) No necesariamente mandar más soldados va a disminuir la incidencia delictiva. Se necesita estrategia, información, inteligencia policial, explotación de la inteligencia”, agregó.

En entrevista, Miguel Garza opinó que antes de haber pensado en construir una GN con policías federales, navales y militares, se debió fortalecer las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública.

Recordó que fue el mismo presidente de la República quien llegó a afirmar que la Policía Federal “no servía, que estaba llena de corrupción, que había malos manejos”, por lo que lo que se debió hacer era fortalecerla, incluso con militares, para hacer crecer su estado de fuerza y así consolidarla como una institución funcional.

El especialista indicó que así como la seguridad del país está en ruinas, la policía local no se encuentra en una situación diferente, pues al final la corrupción y malos manejos están presentes en las organizaciones estatales y municipales, y ello no obedece necesariamente a quién está al mando, a si son buenas o malas personas, o si son corruptas o no, sino que responde al diseño policial bajo el cual funcionan.

Si ese diseño se transfiere a la GN, pues no será extraño que al cabo de unos años de estar operando también haya corrupción en la GN. El hecho de que sean militares tampoco garantiza que no se van a corromper mientras el diseño policial se esté replicando y sólo se les esté cambiando de nombre, aseguró.

Sin embargo, comentó que no tuvo el mejor comienzo, en gran medida por problemas de comunicación. Por ejemplo, dijo que al interior de la Policía Federal debió explicarse claramente a los elementos qué iba a pasar, cómo, por qué, quiénes podrían adscribirse o no a la GN, qué requisitos debían de cumplir, y cómo afectaría a sus condiciones laborales hacerlo.

Afirmó que un elemento que no da certidumbre es que, pese a que en ley el mando de la GN es civil, en la práctica es militar.

“Son militares quienes están al mando. Entonces es como si sólo les hubieran puesto el brazalete de GN y pintaran unas unidades de blanco con el logotipo, pero básicamente es el mismo despliegue, la misma labor que están haciendo. Vemos que el camino de la militarización sigue, sólo la estrategia cambió de nombre a GN”, refirió.

Dijo que, para empezar a percibir cambios en materia de seguridad pública, se tiene que trabajar en la impartición de justicia, porque hoy prevalece una probabilidad de hasta 98% de cometer un delito y no ser sancionado.

Si el nivel de impunidad cambia y empiezan a sancionarse los delitos, entonces sí puede haber resultados, mencionó.

Detalló que hay que esperar al menos seis meses para evaluar si la entrada en operación de la GN está dando resultados.

El especialista señaló que el uso de la GN para frenar los flujos migratorios en la frontera sur del país preocupa mucho, porque antes los agentes destinados a tareas de inmigración cometían arbitrariedades por cierto desconocimiento de cómo tratar a los migrantes. Sin embargo, ahora los elementos militares y navales que forman parte de la GN son “más contundentes en su forma de actuar”, es decir, se prevé una mayor violación a los derechos humanos.

Destacó que en la ley secundaria de la GN se establece que sus elementos podrán realizar tareas que realizan agentes del INM.

