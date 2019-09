El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la comunidades de Metlatónoc y Cochoapa, los municipios más pobres de Guerrero, no han recibido los 42 millones de pesos que de forma simbólica les entregó el pasado 18 de julio.

Aquella vez, el mandatario federal hizo entrega de 21.1 millones de pesos a cada uno de los municipios, con recursos colectados mediante la subasta de bienes inmuebles que se realizó previamente.

Hay "que enfrentar el problema burocrático, que es tremendo, es el elefante echado, reumático y mañoso. Eso es la burocracia" aseguró el Presidente. “

Nos acaba de pasar. Aquí dimos a conocer que se vendían, creo que fueron las casas de los delincuentes, que se entregaban los recursos a dos municipios pobres de Guerrero. Como no son de usos y costumbres, se decidió que el dinero se entregara a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Han transcurrido dos meses y todavía no se entregan los recursos, dos meses. Y esto lo digo, porque es una autocrítica. No podemos caer en la autocomplacencia”, refirió. El 18 de julio, el Presidente entregó los recursos recaudados por la segunda subasta en el Complejo Cultural Los Pinos realizada el pasado 23 de junio, donde se ofertaron predios y residencias decomisadas a la delincuencia organizada.

