La compra en Francia del medicamento metotrexato, utilizado para el tratamiento de niños con cáncer, se realizó debido a que ninguna empresa en México lo tenía disponible, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el Primer Mandatario explicó que, en nuestro país, el medicamento únicamente es producido por Pisa, un laboratorio preponderante.

“No, sencillamente no había, no estaban haciendo (…) es que, aunque parezca increíble, es una medicina, según me explican, para tratar el cáncer, que contrario a lo que podría pensarse, no cuesta mucho, es importantísima, pero no cuesta mucho, y no les importa hacerla porque no hay mucha utilidad, pero ese es un complemento”, comentó.

López Obrador aseguró que fue enterado de esta situación, y de manera urgente convocó a parte de su gabinete, entre ellos los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, de Salud, Jorge Alcocer, y la oficial mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, para solicitarles la compra urgente del medicamento, pues argumentó que también conocía que senadores de oposición querían hacer un recorrido por hospitales y, efectivamente, no encontrarían el medicamento.

“Y no por la campaña (de los senadores), sino por la gravedad del asunto, cité con urgencia a una reunión a secretarios del gabinete, desde luego al secretario de Salud, al director del Seguro, al director del Issste, al secretario de Hacienda, a la oficial mayor de Hacienda, al secretario de Marina, al secretario de la Defensa y les pedí que se implementara un programa para comprar los medicamentos donde fuera, que era urgente y que lo teníamos que hacer entre todos y prepararnos para que no volviera a suceder, que no tuviésemos emergencias, que no dependiéramos de un solo abastecedor, sino que tuviésemos opciones”, aseveró.

“Se vio legalmente si se podía hacer y sí la ley lo permite, que se compren los medicamentos en el extranjero”, añadió.

Investigadores y académicos como Isaac Katz —profesor en Economía en el ITAM— realizaron un análisis a los montos ofrecidos por el gobierno para justificar la compra de medicamentos en el extranjero, y concluyeron que el ahorro fue de apenas de 17,739 pesos. “Se erogó 4,663,780 pesos. Si lo hubiera comprado en México, el gasto habría sido de 4,681,517 pesos. Se ahorraron 17,739 pesos”, explicó Katz.

En los actos públicos que tuvo el fin de semana en Yucatán y Campeche, López Obrador acusó que la empresa que produce este medicamento intentó boicotear a su gobierno, negando la venta del producto.

[email protected]