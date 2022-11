Diputados presentan dictamen de reforma electoral; oposición reclama falta de diálogo

Este miércoles fue presentado en la Cámara de Diputados el proyecto de dictamen de la reforma electoral que cual mantiene como eje principal la propuesta planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En reunión ordinaria, los integrantes de las comisiones unidas de Reforma Política-Electoral, Puntos Constitucionales, y Gobernación y Población de la Cámara de Diputados, dieron a conocer el proyecto de dictamen que consta de 934 cuartillas y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política en materia electoral, el cual fue distribuido entre sus integrantes y deberá ser revisado en los próximos cinco días.

Se prevé que dicho dictamen será analizado, votado y en su caso aprobado el el próximo 28 de noviembre.

Durante la presentación, la presidenta de la Comisión de Reforma Política-Electoral, la diputada Graciela Sánchez Ortiz (Morena), dio a conocer que el proyecto fue elaborado por la presidencia de esta instancia legislativa, y con las aportaciones que hizo el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

La legisladora dijo que el documento integra el estudio y análisis de 62 iniciativas constitucionales con proyecto de decreto, una síntesis de todos los insumos del Parlamento Abierto en la materia, el impacto presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados; “es un documento extenso de casi mil cuartillas”.

Sánchez Ortiz dijo que no sólo existen 62 iniciativas constitucionales, sino que también se turnaron 73 de carácter legal o a leyes secundarias, lo que da un total de 135 textos. “La respuesta sobre la necesidad de una reforma de naturaleza política-electoral son esos 135 asuntos de todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados”.

El diputado Salvador Caro Cabrera (MC), consideró que el dictamen a discusión sí busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE), desvirtúa el sistema democrático y limita la representación popular, además de centralizar los procesos electorales.

La diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) afirmó que no hubo ni reuniones, ni diálogo, ni consenso y tampoco apertura. Subrayó que se hace la presentación de un dictamen el cual dice que no hace modificaciones sustanciales, pero “no hay consenso”. Sostuvo que “es una reforma retrógrada” y “no permitiremos que pase”.

Del PAN, el diputado Marco Humberto Aguilar Coronado dijo que no se votó el orden del día, por lo que consideró que se está empezando con el pie izquierdo la discusión de este dictamen; “me parece una falta de talento, de tino, de atención política en un tema tan delicado como el que estamos viendo, sobre todo porque no conocíamos el proyecto”. Anunció que el PAN no apoyará el dictamen si es para debilitar al INE y a los partidos políticos.

Mientras que el diputado Alejandro Moreno Cárdenas (PRI) señaló que su grupo parlamentario “no aprobará, no respaldará, ni apoyará ninguna reforma que signifique un retroceso a lo que por años la ciudadanía de nuestro país ha construido”. Recalcó que “en el PRI defendemos a las instituciones, al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral, y en este punto no habremos de movernos”.

Del PRD, el diputado Francisco Javier Huacus Esquivel reafirmó que en su grupo parlamentario “no votaremos a favor de ninguna iniciativa que vaya en detrimento de nuestra democracia, del INE. Se manifestó “en contra de estrangular a la autoridad electoral a través del recorte del presupuesto, de la desaparición de direcciones y áreas estratégicas del INE”.

Del PAN, la diputada Paulina Rubio Fernández refirió que están en contra porque en el cuerpo del decreto se advierte que no se le mueve nada a lo que ya habían presentado; por lo tanto “estamos en contra de la reforma porque la iniciativa sigue siendo tal cual lo que se propone en el dictamen”.

El diputado Leonel Godoy Rangel (Morena) apuntó que “el INE no se toca, no se ha querido tocar, se ha querido transformar” y recalcó que “es falso que se quiera desaparecer al INE”. Resaltó que “en estos cinco días puede haber modificaciones” y estimó que “estamos a tiempo, hagamos una propuesta, la oposición, veámosla, vamos a debatirla y ojalá salgamos adelante”.

