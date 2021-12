El coordinador de asesores y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Ulises Lara López, informó que en cinco días, la Corte de Chile definirá si acepta o no extraditar a México al exdiputado federal y exdelegado en Coyoacán, Mauricio Toledo.

Informó que este jueves se llevó a cabo una audiencia judicial en la Corte de la República de Chile, donde autoridades mexicanas acreditaron que Toledo fue desaforado en la Cámara de Diputados por una amplia mayoría de todos los partidos, incluidos los votos de legisladores del partido que lo postuló (PT), para ser procesado por presunto enriquecimiento ilícito.

El vocero dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México confía en que la Corte de Chile acepte la extradición de Toledo, pues dejó de manifiesto que no se trata de un asunto de persecución política.

“Durante la audiencia, la Fiscalía de Chile ha desahogado los datos de prueba con que se cuenta para imputar el delito de enriquecimiento ilícito, así como dictámenes de peritos en materia de contabilidad que dejan claras las cantidades no justificadas de conformidad a lo registrado en sus ingresos. En su alocución, esta Fiscalía ha expuesto la fundamentación del gobierno mexicano con base en disposiciones internacionales, los requisitos formales y de fondo, así como la narración de hechos. Asimismo, ha manifestado la posible acreditación de la doble criminalidad, tanto en Chile como en México, y que se trata de un delito extraditable, además de hacer referencia a los tratados internacionales que obligan a las partes y la exención de que no existe persecución política. Esto es así, porque se trata específicamente de un delito de lucro, de alguien que ocupó cargos políticos y se benefició de ellos, y no se le persigue por sus ideas o militancia partidista”, expuso Lara López.

En ese sentido dijo que en la audiencia un ministro de Chile admitió que Toledo fue desaforado por diputados de su propio partido, y no está prescrita la acción penal en México.

“El Ministro ha señalado que una vez que se desahoguen las pruebas tiene cinco días para emitir la sentencia correspondiente. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera su reconocimiento a la colaboración activa de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores en este proceso y confía plenamente en que las autoridades de la República de Chile harán lo propio para lograr la extradición a México del ex servidor público mexicano a fin de que sea posible presentarlo ante un juez de control capitalino para que rinda cuentas por los hechos que se le imputan”, afirmó.

La Fiscalía de la CDMX sostiene que Toledo consignó entre 2017 y 2019 ingresos por 9.4 millones de pesos, pero en realidad recibió 20.8 millones.

El pasado 19 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección en la que fue electo nuevamente diputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, pero determinó que no puede tomar protesta porque ya fue desaforado por la Cámara de Diputados y cuenta con una orden de aprehensión promovida en su contra por la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por el delito de enriquecimiento ilícito.

