Esta elección intermedia será la más grande en la historia de México, tanto por el número de cargos a elegir, tanto como en la participación, como también por la infraestructura de los órganos electorales para llevarla a cabo. Este próximo 6 de junio más de 93 millones de mexicanos elegirán a sus representantes en las urnas.

Para las personas que no se encontrarán en sus domicilios este domingo, el Instituto Nacional Electoral (INE) creó 1,000 casillas especiales.

Para las elecciones de este próximo domingo en el estado se instalarán un total de 34 casillas especiales que estarán distribuidas en 16 municipios de la entidad para recibir el voto de la ciudadanía que se encuentre en tránsito y que esté fuera de la sección electoral que corresponda al domicilio de su credencial de elector.

Para las elecciones más grandes en la historia en el país, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó que las casillas especiales cuenten con 1,000 boletas para recibir la votación por las Diputaciones Federales,250 más que número máximo aprobado para una casilla especial que contaba con 750 boletas electorales en comicios anteriores, además se aprobó 1,000 boletas adicionales por los cuatro tipos de elección local:

Gubernatura

Ayuntamientos

Sindicaturas

Diputaciones Locales

¿En qué municipios puedes votar?

Juárez Ahumada Ascensión Janos Nuevo Casas Grandes Camargo Delicias Jiménez Meoqui Ojinaga Chihuahua Bocoyna Cuauhtémoc Guerrero Guachochi Parral

Además el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE) informó que estas casillas se encontrarán ubicadas en espacios públicos de gran afluencia en la urbe, y abrirán a las 8:00 de la mañana y las boletas electorales se asignarán conforme lleguen los votantes.

¿Qué elecciones puedes votar en las Casillas Especiales?

Si el domicilio de la persona es del municipio y del distrito en donde se ubica la casilla, podrá votar por las cuatro elecciones:

Gubernatura

Diputación

Ayuntamiento

Sindicatura

Si el domicilio de la persona es del municipio, pero la casilla no se encuentra en el distrito en el que se ubica su domicilio, podrá votar por las elecciones de:

Gubernatura

Ayuntamiento

Sindicatura

Si el domicilio de la persona no es del municipio en el que se ubica la casilla, pero la casilla sí se encuentra en el mismo distrito al que corresponde el domicilio de la persona, podrá votar por las elecciones de:

Gubernatura

Diputación

Si el domicilio de la persona no se ubica ni en el municipio ni en el distrito en el que se ubica la casilla, únicamente podrá votar por Gubernatura, y el organismo electoral recordó que si el domicilio no pertenece a la entidad, no se podrá votar por ninguna autoridad local.

Para la en la elección federal

El IEE aclaró que si el domicilio de la persona corresponde al distrito en donde se ubica la casilla, podrá ejercer su sufragio por la elección de Diputaciones Federales, además de que si el domicilio del votante no corresponde al distrito en donde se ubica la casilla, pero corresponde a alguna entidad de la primera circunscripción electoral federal -Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora-, únicamente podrá votar en la elección de Diputaciones Federales de Representación Proporcional.