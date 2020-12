La organización Causa en Común informó que con base en el último reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los 11 meses del 2020 hubo un aumento de casos de violencia familiar, narcomenudeo y feminicidios en comparación con el mismo periodo del 2019.

Con respecto a los homicidios, la organización social cuestionó que las autoridades estatales hayan reportado una disminución de los homicidios dolosos entre enero y noviembre de este año, pero un aumento en los culposos.

“Algunos estados presentaron caídas importantes en el número de homicidios intencionales registrados entre los primeros once meses de 2019 y los primeros once meses de 2020, pero un aumento importante en el número de homicidios culposos (no intencionales) registrados, lo que explica el descenso de homicidios dolosos.

“Jalisco registró 40 asesinatos menos (2%), pero 155 homicidios culposos más (22% más). Sinaloa reportó 89 asesinatos menos (10% menos), pero 60 homicidios culposos más (11% más). Guanajuato reportó 983 asesinatos más (30% más) y un aumento en los reportes de homicidios culposos: 299 (14% más). El número global de asesinatos crece a pesar de la pandemia, lo que resulta aún más preocupante, pues podría indicar que, cuando termine, los números podrían subir más”, cuestionó Causa en Común.

Sobre los feminicidios, refirió que los estados con mayor registro de estos casos de enero a noviembre de 2020 fueron: Estado de México con 133 registros, Veracruz con 82, Ciudad de México con 67, Nuevo León con 62 y Jalisco con 56.

“Es evidente el subregistro de los feminicidios en todo el país, como se puede ver con las cifras atípicas que presentan estados como Aguascalientes y Baja California Sur, con solo dos casos cada uno o Campeche con tres”, planteó.

Destacó que aumentaron los registros de violencia familiar entre los primeros 11 meses de 2019 y los primeros 11 meses de 2020.

“Se reportaron 8,451 casos más; es decir, 4% más. Lo que aumentaría la tasa proyectada de registros de este delito: pasaría de 166 por cada 100 mil habitantes a 174. De enero a noviembre de 2020, la Ciudad de México es la entidad con más casos de este delito, con 25,278, mientras que Tlaxcala solo registró 17 en el mismo periodo, cifra que resulta absurda en comparación con los casos totales. En cuanto a municipios, Juárez en Chihuahua encabeza la lista con 5,518 casos, le siguen Tijuana con 4,547 e Iztapalapa, en la Ciudad de México, con 3,386”, sostuvo.

Causa en Común dijo que la tendencia de narcomenudeo es ascendente desde que se hace el registro de este delito.

Añadió que de enero a noviembre del 2020, Guanajuato es el estado con más casos de narcomenudeo, con 13,337, principalmente en León que reportó 10,940.

Sostuvo que tres estados “redujeron” 50% o más sus registros entre los primeros once meses de 2019 y los primeros once meses de 2020: Nayarit redujo 61% sus investigaciones por narcomenudeo (194 menos), Sinaloa 56% (322 menos) y Yucatán 55% (193 menos).

Aseveró que los registros de extorsiones, secuestros, robos con violencia y robos de vehículos con violencia disminuyeron en comparación con los primeros 11 meses de 2019.

Recordó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) presentó una reducción en la percepción de inseguridad en las zonas urbanas de México entre marzo y septiembre de 2020 (pasó de 73% a 68%).

Sin embargo, consideró que esta disminución se atribuye a la dificultad para perpetrar delitos específicos debido al coronavirus y a dificultades adicionales para la denuncia, también asociadas a la pandemia.

“De manera peculiar, algunas entidades presentan bajos números y tasas de registros de ciertos delitos, aunque tuvieron altos números y tasas de reportes en otros. El subregistro de delitos podría deberse, no sólo a que la ciudadanía no los denuncia o a que las instituciones no promueven la denuncia, sino también a que, probablemente, autoridades estatales manipulan las cifras de incidencia delictiva”, mencionó.

La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, señala que “el subregistro y la falta de denuncia por parte de los ciudadanos es un problema para dimensionar y proponer soluciones efectivas en el tema de seguridad. Por ejemplo, en el caso de los homicidios, el INEGI obtiene una cifra que es usualmente 7% mayor a las cifras del SESNSP, y que es más cercana a la realidad, pues se obtiene de las actas de defunción”.

