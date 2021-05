El candidato a la presidencia municipal de Monterrey por la coalición "Juntos Haremos Historia", Felipe de Jesús Cantú, prometió que si gana la elección del próximo 6 de junio creará una oficina de atención a la diversidad sexual en la ciudad para el respeto a los derechos de la comunidad LGBTQ+.

En el día internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia, (ayer 17 de mayo), este candidato dijo a medios locales como ABC noticias que realizará su compromiso con la enadisex (Estrategia Nacional de Atención a la Diversidad Sexual).

"El gobierno municipal de Monterrey, a partir del 30 de octubre que comience, vamos a generar una oficina de atención a la diversidad. Porque alguien tiene que estar, así como en cualquier juego deportivo hay un árbitro, tiene que estar viendo que se estén cumpliendo las condiciones", dijo.

Este fue su primer evento como candidato a la presidencia de Monterrey con la coalición de Morena, PT, Partido Verde y Nueva Alianza, luego de que el domingo pasado, la Comisión Estatal Electoral (CEE) le otorgó la aprobación para realizar su campaña, a 18 días de las elecciones y tras la renuncia a la candidatura de Víctor Fuentes, de Morena.

"Hoy tengo el respaldo de cuatro partidos políticos para esta candidatura y lo que me faltó de tiempo, porque éste es el primer día de 18 que me dieron para hacer campaña y éste es mi primer evento, por cierto, lo que me faltó de tiempo lo vamos a suplir con la fuerza de los cuatro partidos políticos y de cada ciudadano, que como yo, quiere que esto cambie y luego vamos a hacer juntos", dijo.