La candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, rechazó participar en el segundo debate público al que convocó el Instituto Electoral de Participación Ciudadana local (IEPC Guerrero) que se planea realizar el próximo 19 de mayo.

Salgado Pineda, quien sustituyó a su padre Félix Salgado Macedonio en la contienda electoral por el gobierno de la entidad envió el pasado 5 de mayo un escrito a la Oficialía de Partes del IEPC de Guerrero en el que dijo que no asistiría al encuentro.

En el oficio dirigido a Nazarín Vargas Armenta, presidente del IEPC de Guerrero, la abanderada de Morena argumentó que "el debate de ideas y propuestas es entre la población y los aspirantes".

El primer debate entre siete de los ocho aspirantes por el gobierno de Guerrero se realizó el pasado 28 de abril, al cual no acudió la morenista debido a que todavía no había sido definida su candidatura, luego de que el Instituto Nacional Electoral decidiera retirar el registro al senador con licencia Salgado Macedonio por no entregar su reporte de gastos de precampaña.

����♀️ ¿Te perdiste el primer debate público entre candidatas y candidatos a la Gubernatura del estado de #Guerrero? Aquí puedes ver el video completo y conocer las propuestas de cada una de las candidaturas ���� https://t.co/cj1Cn3U2MG vía @YouTube — IEPCGRO (@IEPCGRO) April 29, 2021

Cabe recordar que el pasado 1 de mayo, la dirigencia nacional de Morena informó que Evelyn Salgado fue la persona mejor posicionada en dos "encuestas espejo" realizadas por la Comisión Nacional de Elecciones para definir la candidatura por el gobierno de Guerrero; y al día siguiente Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero aprobó este nombramiento.

