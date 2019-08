Al rededor de 150,000 campesinos de diversas organizaciones naciones se manifestaron en diferentes puntos del país para iniciar la Marcha Nacional Campesina denominada Por la libertad, la justicia y el desarrollo que también conmemora el 140 aniversario del natalicio de Emiliano Zapata.

En la Ciudad de México los movimientos se hicieron presentes en el Ángel de la Independencia, el Zócalo capitalino, el Monumento a la Revolución, la Secretaría de Hacienda, la Bolsa Mexicana de Valores y el Senado de la República.

Entre las demandas de los grupos campesinos están la derogación de las reformas al Artículo 27 constitucional, el impulso al fomento productivo, la transparencia en el gasto de los recursos para el campo.

También una política pública para el desarrollo del campo y un alto a la criminalización de la protesta social por parte del Estado mexicano.

Además, realizaron bloqueos en los principales puntos carreteros de acceso a la Ciudad de México (México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Pachuca, México-Querétaro y México-Toluca).

Los inconformes, durante su marcha hacia la Plaza de la Constitución, gritaron consignas en demanda de la liberación de los activistas arrestados o desaparecidos. También manifestaron su desacuerdo y malestar por la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que los acusa de que “sólo quieren su mochada”.

“No somos acarreados ni estamos maiceados”, comentó Andrea Reyes, quien llegó de Michoacán y asegura que la situación que viven muchos productores del estado se debe a la falta de un verdadero apoyo al campo.

Dijo que desde la administración anterior les prometieron impulsar a los productores del campo y a los dueños de las zonas forestales, sin embargo, con el ingreso de la nueva administración las cosas no han cambiado “y seguimos esperando una ayuda que parece no va a llegar”.

En Querétaro demandan programas para el campo

Productores agropecuarios del estado perciben afectaciones a la productividad del sector ante los ajustes en la implementación de programas federales y los efectos de los retrasos en la temporada de lluvias.

El dirigente estatal de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Óscar Gutiérrez Zárraga, declaró que ha habido retrasos en la entrega de fertilizantes, así como en el Programa de Apoyos para Productores de Maíz y Fríjol (Pimaf), Programa del Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios y del Componente de Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora.

“Lo que buscamos es un diálogo directo con el presidente para poderle decir cuál es la realidad que está viviendo el campo, donde le vamos a expresar qué está sucediendo con la productividad nacional y no lo que le dice su gabinete (...) se está haciendo un subejercicio del recurso presupuestado al campo del año pasado y que hoy no vemos dónde están los programas de Pimaf, no han llegado fertilizantes, la temporada de lluvia ya está terminando y todo esto va a afectar al final”, mencionó.

También, añadió, solicitaron al presidente que evite el discurso de denostación hacia las organizaciones.