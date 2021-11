Hasta ayer 11 de noviembre, del total de la población de 18 a más años que se estima hay en el país, la Secretaría de Salud federal (SSA) reportó que había 14 millones 224,137 personas que no habían sido inoculadas contra el Covid-19.

De acuerdo con el informe diario de la pandemia de SARS-CoV-2, la población que no ha recibido ni una sola dosis de los antídotos contra el coronavirus representan el 15.8% de los 89 millones 484,507 de los mayores de edad que se estima había en México hasta la mitad de este 2021.

En ese contexto, la SSA refirió en el reporte que había otras 62 millones 881,897 personas de 18 a más años que habían recibido el esquema completo de dosis contra el Covid-19.

Mientras que había 12 millones 378,473 personas que tenían la mitad del esquema de vacunación contra el coronavirus.

A nivel local, Chiapas y Oaxaca se mantienen como las entidades con el menor avance en la vacunación con 61 y 69%, respectivamente, de su población que había recibido al menos una dosis de las vacunas contra el Covid-19.

Las entidades que presentaban entre 70 y 80% de su población con al menos una dosis fueron Colima (77%); Guerrero (71%); Jalisco (76%); Michoacán (79%); Morelos (80%); Nayarit (77%) y Veracruz (73%).

Los estados con una población de entre 81 y 90% vacunada con al menos una dosis son: Aguascalientes (85%); Baja California (87%); Campeche (83%); Chihuahua (82%); Coahuila (83%); Durango (83%); Estado de México (90%); Guanajuato (88%); Hidalgo (88%); Nuevo León (86%); Puebla (87%); Sinaloa (89%); Sonora (81%); Tabasco (85%); Tamaulipas (84%); Tlaxcala (84%); Yucatán (87%) y Zacatecas (88%).

Mientras que los que tenían de 91% a más de su población con al menos una dosis de los antídotos están Baja California Sur (91%); Ciudad de México (99%); Querétaro (95%); Quintana Roo (97%) y San Luis Potosí (93%).

Por otra parte, en cuanto a casos activos se estiman que hasta ayer había 22,301; las defunciones estimadas ascendieron a 304,231 casos y los contagios acumulados sumaron 4 millones 59,282.

Prevén cuarta ola

El gobierno de Puebla prevé que una cuarta ola de Covid-19 se presente a finales de este año e inicios del 2022.

En conferencia de prensa ayer el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, indicó que se espera que la cuarta ola de contagios en la entidad comience a partir de la segunda quincena de diciembre próximo y su pico podría presentarse a mediados de enero del 2022.

No obstante, confió en que el avance de la vacunación contra el Covid-19 en la entidad ayude a que los hospitales no presenten una alta saturación y las defunciones por el virus no se disparen como sucedió a principios de este 2021.

Esta advertencia se suma a la que han hecho funcionarios de otras entidades como el Estado de México en donde también se espera que la cuarta ola se presente a finales de diciembre.

Recientemente, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que México no está exento de una nueva ola de contagios de Covid-19 la cual, ha referido, se presentaría en diciembre.

