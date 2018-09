Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal (PF), defendió que no fue por falta de voluntad que los delitos y la violencia se hayan incrementado en el país durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Destacó que uno de los factores que contribuyeron al aumento de los homicidios fue el “ingreso masivo” de armas a nuestro país, lo cual ya provoca siete de cada 10 asesinatos.

Entrevistado por El Economista, refirió que el presidente Peña, “con una clara visión, lo que ha manifestado es que no se está conforme con los logros” en materia de seguridad durante su sexenio.

Castilla Craviotto defendió acciones del actual gobierno, como el operativo Escudo Titán, el cual dijo que ha dado “buenos resultados”, ya que 110 de los 120 objetivos prioritarios han sido detenidos.

“Un esquema donde se ha hecho posible una coordinación con las Fuerzas Armadas, con la PGR, con el Cisen. Para nosotros lo que prevalece es eso, y sin duda alguna hay mucho que construir. Falta mucho trabajar con los estados”.

Para el comisionado de la Policía Federal, uno de los factores que llevó a un aumento histórico de violencia en el 2017 fue la tipificación como delito no grave de la portación de armas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

“Nosotros nos hemos referido a cierto tipos de armas, y me refiero únicamente a las armas de alto poder. Un Barret calibre 50 no tiene nada que hacer en manos de ninguna persona que no sea miembro de las Fuerzas Armadas. No puede ser posible que gente que no va de cacería de conejos esté libre.

“Hay que reconocer que el incremento en los homicidios que se ha tenido obedece a una correlación del ingreso masivo de armas a nuestro país. Lo ha dicho Renato Sales (Comisionado Nacional de Seguridad); de 10 homicidios, tres se cometían con armas de fuego; hoy siete de cada 10 se cometen con armas de fuego; entonces, claro que hay que regular, hay que corregir y sobre todo las armas de alto poder tienen que ser un delito que amerite prisión preventiva oficiosa”, sugirió.

El comisionado Manelich Castilla defendió la efectividad del operativo Escudo Titán, el cual fue implementado en enero del 2018 por el actual secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con el propósito de marcar una diferencia en la estrategia de su antecesor, Miguel Ángel Osorio Chong.

Manelich Castilla dijo que, a diferencia de las acciones que se implementaron antes, como el operativo en los 50 municipios más violentos, o bien dividir el país en cinco regiones, como inició el actual gobierno federal en diciembre del 2012, el Operativo Escudo Titán se trató de una estrategia de trabajo 100% policial.

“A diferencia de otros esfuerzos que se habían hecho, en éste se trató 100% de trabajo policial. Coordinar el esfuerzo entre instancias civiles, que era algo que no se había hecho en mucho tiempo. Nosotros habíamos estado trabajando con las Fuerzas Armadas, lo cual seguimos haciendo en los demás operativos, pero éste es con un enfoque policial.

“Yo creo que si revisamos bien la numeralia, la estadística que ha dado a conocer el Secretariado (del Sistema Nacional de Seguridad Pública), nos vamos a dar cuenta de que donde el operativo está vigente, hay una disminución de los delitos que teníamos como objetivo. Si bien es cierto que se toma la numeralia general, hay un repunte, pero donde hemos estado trabajando con Escudo Titán la delincuencia o los delitos que teníamos como objetivos ya bajaron.

“Puedo hablar de Baja California Sur, en donde el esfuerzo es notorio; se logró disminuir más de 80% la incidencia delictiva, y eso no se refleja en la estadística general. Puedo hablar del propio estado de Chihuahua, que si bien es cierto que ha tenido un repunte de violencia, se lograron también disminuir los delitos. Hay que ser conscientes de que esto trae consigo una reacción de las acciones de los propios grupos criminales, yo creo que hay que revisar con mucha atención”.

Cuestionado sobre cuál es la diferencia de Escudo Titán respecto de las pasadas estrategias de seguridad que se implementaron en el actual gobierno, explicó: “La importancia del trabajo del gabinete, es decir, seleccionar de las órdenes de aprehensión que se tenían por cumplimentar, cuáles tenían un verdadero impacto en la disminución de los índices delictivos”.

La numeralia

En el documento del Sexto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto enumeró diversos resultados del operativo, desde su implementación el 29 de enero del 2018 en 10 entidades, con el objetivo de contener y disminuir la incidencia delictiva, y cumplimentar órdenes de aprehensión contra generadores de violencia. El operativo involucró a elementos de la Policía Federal y de la Agencia de Investigación Criminal.

El Ejecutivo federal mencionó que el 29 de enero del 2018 comenzó la primera etapa del operativo en Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Jalisco y Quintana Roo. El 13 de febrero del 2018 se incluyó a Baja California, Guerrero, Veracruz, así como el Estado de México, y el 14 de marzo a Guanajuato.

Refiero que, hasta el 30 de junio, los resultados de Escudo Titán son los siguientes: se cumplimentaron 88 órdenes de aprehensión y reaprehensión; 2,100 personas detenidas por diversos actos delictivos; 313 personas presentadas por faltas administrativas ante la autoridad competente.

También se liberó a seis personas víctimas de trata; se localizó 787 migrantes: 109 en Jalisco, 541 en Veracruz, 39 en Quintana Roo, 10 en Chihuahua, 44 en el Estado de México, 43 en Guanajuato y una en Baja California Sur, al igual que 19 personas con reporte de desaparecidas.

En su Sexto Informe, Peña refirió que gracias al operativo se aseguraron 1,861 vehículos y se recuperaron 2,001 que contaban con reporte de robo; 13 avionetas con matrícula apócrifa y permiso vencido; casi 3.3 millones de pesos en efectivo y 207,204 dólares.