El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que gracias a la “rusomanía” que le inventaron sus adversarios políticos, militantes de otros partidos quieren sumarse a su proyecto político.

“Muchos militantes del PRI, del PAN y de otros partidos se están uniendo, yo creo que es una especie de rusomania, Andrés Manuelovich, están sumándose muchos”, aseguró.

De gira por el estado de Durango, a tres días de concluir el periodo de precampaña, López Obrador afirmó que sus adversarios políticos insisten en hacerle guerra sucia e investigarlo mediante el Cisen, pero dijo estar seguro de que no encontrarán nada, porque “no tengo cuentas de cheques, no tengo tarjetas de crédito, vivo modestamente, no soy corrupto”.

Afirmó que incluso ya tiene un expediente que le entregaron –dijo- personas que simpatizan con él y trabajan en el Cisen. “Revisan hasta la basura de mi casa”, aseveró.

Recomendó a sus adversarios que desistan de la campaña guerra en su contra, pues dijo que actualmente sus simpatizantes se encargan de desmentir a través de redes sociales. Hizo un reconocimiento a los comunicadores y medios por el tratamiento de la información sobre su precampaña.

“Los medios de comunicación no están participando en la guerra sucia. Quiero dejar de manifiesto, quiero informar al pueblo de México, que los medios de información, los periódicos, las estaciones de radio, los canales de televisión, no están participando en la guerra sucia, por eso no les funciona a los de la mafia del poder toda esta campaña negra, porque no cuentan con el apoyo de los medios de información”, aseveró.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que, a unos días de concluir su precampaña presidencial, se encuentra “echado para adelante, tirando aceite”.

Por ello, dijo que ya no contestará a quienes lo han criticado. “Estamos muy bien y de buenas. Amor y paz, no quiero ni siquiera ya testerear a los fifi ni a los ñoños, ya no. Es amor y paz”, dijo.

Finalmente, el precandidato de Morena, PT y PES afirmó que por más que lo investiguen sus adversarios para hacerle la guerra sucia, no podrán bajarlo del primer lugar de las preferencias electorales que marcan las encuestas.

“Cuando se es honesto, se es políticamente indestructible, tengo mi escudo que me protege. (…) Estamos arriba, Andrés Manuelovich”, ironizó.

López Obrador cerrará el domingo su precampaña presidencial con dos eventos: uno por la mañana en Guanajuato y por la tarde en Guadalajara, Jalisco.

