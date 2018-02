El precandidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, afirmó no ser un autoritario ni de pensamiento único por replicar a las críticas que le hicieron pensadores como Jesús Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze.

Entrevistado en Puebla, López Obrador pidió “que nadie se enoje” porque hace réplicas a quienes lo critican. Argumentó que sólo calificó como conservadores a Jesús Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze, a quienes –dijo- “no los estoy testereando mucho, suave, suave”.

“No aguantan nada, porqué son tan intolerantes. ¿Qué no se les puede cuestionar? Ellos si pueden decir que soy mesiánico, que soy populista, que soy oportunista. Yo lo único que les dije, se los repito: que son profundamente conservadores con apariencia de liberales. Eso es todo; y tengo razón. No me estoy equivocando, así los veo, así se han comportado siempre.

“Yo creo en la crítica, porque tiene que ver con la democracia. Cuando no hay critica, hay autoritarismo. Tiene que haber crítica. No puede haber pensamiento único, pero la democracia significa comunicación, y ésta implica mensajes de ida y vuelta. No es nada más de: yo te voy a estar criticando, y te quedas callado, porque si replicas te acuso de autoritario, de prepotente, de sectario”, comentó.

En particular, cuestionó al escritor Enrique Krauze por llamarlo mesiánico: “¿De dónde saca eso, Enrique? Decir: Andrés Manuel es mesiánico. A ver en qué se fundamenta para decir eso. Pero qué bueno que haya debate”, dijo.

En otro tema, López Obrador negó que promueva el nepotismo en Morena con sus hijos, y que éstos estén involucrados en su precampaña presidencial, así como en la operación política del partido Morena.

Aseguró que esa información, difundida por el periodista el periodista Raymundo Riva Palacio, fue difundida por el Cisen, organismos que —dijo— lo espía a él y a su familia.

“Le andan buscando por todos lados para tratar de dañarnos, no pueden, no van a poder, se les revierte. Hoy me dijeron que Riva Palacio, hace un cuestionamiento de mis hijos. Pues están utilizando todos esos recursos. Han investigado a todos mis hijos, a toda mi familia, el Cisen”, aseguró.

Reiteró que en caso de ganar las elecciones del 1 de julio, ordenará la desaparición del Cisen, por lo que pidió a sus trabajadores que se vayan preparando psicológicamente, porque no serán despedidos, sino asignados a otras tareas, aseguró.

“Al triunfo de nuestro movimiento ya no van a estar perdiendo el tiempo estos que se dedican a espiarnos, van a tener que ocuparse de otras cosas. Van a tener que trabajar en otras funciones del gobierno”, comentó.

En otro tema, el precandidato presidencial de Morena, PT y PES dio la bienvenida al nuevo cardenal primado de México, Carlos Aguiar Retes, y deseó “que le vaya bien” al saliente Norberto Rivera Carrera.

“Bienvenido el nuevo cardenal, y también mi reconocimiento al cardenal Norberto Rivera, que le vaya muy bien. Como todo (Norberto Rivera), tiene sus cosas buenas, cosas cuestionable, pero yo le deseo que le vaya muy bien. Al que está llegando le deseo éxito, pero pongo énfasis que le vaya bien a Norberto Rivera”, dijo López Obrador quien concluyó su gira de siete días por el estado de Puebla.

