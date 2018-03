Desafortunadamente, los exgobernadores mexicanos Javier Duarte, Guillermo Padrés, César Duarte y Roberto Borge aparecen como los personajes más relevantes de la política en México este año que termina. Los cuatro exmandatarios han sido acusados de corrupción e incluso, de vínculos con la delincuencia organizada, por lo que se podría afirmar que estos cuatro funcionarios le robaron su lugar como el centro de atención en el 2016 al narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue capturado por tercera ocasión en enero.

Pero la política es un tema que siempre da de qué hablar y el 2016 no fue la excepción. Durante las elecciones para distintos puestos locales y federales en nuestro país, el Partido de la Revolución Institucional (PRI) sufrió importantes derrotas en estados que nunca habían sido gobernados por otro partido (Tamaulipas y Veracruz), aunque recuperó Oaxaca y Sinaloa. Por lo que este año parece sentar un precedente rumbo a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en el 2018 y para las que el partido en el poder parece no estar preparado.

1. Corrupción de ex gobernadores mexicanos

Durante el 2016, tomaron relevancia los casos de ex gobernadores que durante su gestión se vieron involucrados en casos de corrupción, sobre todo en estados de la República que vivieron procesos electorales para renovar el ejecutivo local.

Los nombres de Guillermo Padrés, ex gobernador de Sonora (2009-2015), Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz (2010-2016), César Duarte, ex gobernador de Chihuahua (2010-2015) y Roberto Borge, ex gobernador de Quintana Roo (2011-2016). Aunque la lista no se limita a esos nombres, también se le sigue la pista a Rodrigo Medina (Nuevo León), Tomas Yarrington (Tamaulipas), Andrés Granier (Tabasco) y Humberto Moreira (Coahuila), este último fue detenido en España este año, aunque después fue liberado.

De los mencionados sólo uno está en la cárcel, Guillermo Padrés que tras las acusaciones de delincuencia organizada, defraudación y operaciones con recursos de procedencia ilícita, se presentó para esclarecer dichos señalamientos. El caso de Javier Duarte es uno de los más sonados. El ex gobernador de Veracruz está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Días antes de terminar su mandato, Duarte anunció que pediría licencia a su cargo de elección popular. Desde ese momento no se sabe su paradero. La Procuraduría General de la República anunció una recompensa de 15 millones de pesos por información que pueda ayudar en su captura.

2. Recaptura de Joaquín "El Chapo" Guzmán

El 8 de enero el narcotraficante líder de Cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, fue recapturado por la Marina en la ciudad de los Mochis, Sinaloa, tras 181 días prófugo. El 11 de julio del 2015 Joaquín El Chapo" Guzmán logró un milagroso escape de la prisión del Altiplano en el Estado de México, a través de un túnel que llegaba directamente a su celda y desembocaba a un kilómetro de la prisión de máxima seguridad.

Ese mismo año El Chapo escapó de un intento de recaptura días después de que el narcotraficante se reuniera con la actriz Kate del Castillo en octubre del 2015. Durante esa persecución en la Sierra de Sinaloa, el narcotraficante cayó por un acantilado, lastimándose la pierna y la cara, según información de CNN. En enero de este año, se produjo su recaptura en la madrugada del 8 de enero. Tras la captura del narcotraficante, la revista estadounidense Rolling Stone publicó una entrevista exclusiva que mantuvo el actor Sean Penn con el capo.

La reunión entre el actor y El Chapo fue acordada a través de la actriz Kate del Castillo que según las versiones de Penn, fungió de intermediaria entre ellos. Se reunieron el 2 de octubre del 2015 en uno de los ranchos de Sinaloa del capo, según dijeron los actores. Tras la divulgación de la entrevista, del Castillo se colocó en el centro del debate político por su reunión con el narcotraficante.

El Chapo fue internado en el mismo penal del que había escapado unos meses antes, mientras que se discutía la petición de extradición a Estados Unidos por parte de dos tribunales en Texas y California. En el tiempo que el criminal ha estado en el Altiplano, la defensa Guzmán se ha ocupado de denunciar los tratos a los que es sometido, incluso han declarado que aceptarían la extradición, aceptada en marzo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con tal de mejorar las condiciones en las que el narcotraficante vive en el penal de máxima seguridad.

En octubre pasado uno de los jueces encargados de la situación legal del Guzmán Loera aceptó la solicitud de extradición, aunque la defensa de Joaquín Guzmán anunció que usaría los recursos de apelación que todavía pueden usar en el caso. Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad, anunció que esperan que la extradición se dé en los primeros dos meses del próximo año.

3. Elecciones 2016

Este fue un año de victorias y derrotas electorales, hubo elecciones en 12 estados y en la Ciudad de México, en 11 estados se renovó el poder ejecutivo local. Tras los resultados de los comicios algunos partidos consideraron el proceso como un termómetro electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2018.

El PRI sufrió importantes derrotas en estados que nunca habían sido gobernados por otro partido (Tamaulipas y Veracruz), aunque recuperó Oaxaca y Sinaloa. Los resultados en las elecciones del 5 de junio pasado favorecieron a los partidos de oposición como el PAN y en menor medida al PRD; juntos ganaron Quintana Roo, Durango y arrebataron a Veracruz de las manos del PRI. Después de las elecciones.

Manlio Fabio Beltrones renunció a la dirigencia del PRI, por lo que el partido renovó el puesto al escoger a Enrique Ochoa Reza. El PRD no salió tan beneficiado del proceso, pese a que gracias a las alianzas tuvieron victorias importantes el partido también perdió a su dirigente nacional, Agustín Basave, en favor de Alejandra Barrales. En la Ciudad de México se eligieron a los diputados que participarán en la Asamblea Constituyente que se encargará de redactar la Carta Magna de la entidad. El partido que logró más votos, fue Morena con lo que obtuvo 22 diputados, el segundo partido que más votos tuvo fue el PRD.

4. Cambios en el gabinete

En lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el gabinete ampliado ha sufrido 15 cambios, sin contar la salida de Enrique Galindo Ceballos de la Policía Federal y la renuncia de Virgilio Andrade a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Este año el Presidente movió a José Antonio Meade al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tras la renuncia de Luis Videgaray, quien había acompañado a Peña Nieto como Secretario de Estado desde el inicio de su gestión en el 2012 y se le considera el artífice de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso.

Videgaray dejó la SHCP en un entorno de desaceleración económica, con un crecimiento de la deuda pública, enfilándose hacia uno de sus niveles más altos y con un panorama negativo en calificación de deuda soberana, en un entorno de volatilidad global que ha golpeado con fuerza la paridad del peso con el dólar.

Además la salida de Luis Videgaray coincidió en tiempos con el inicio del proceso electoral en el Estado de México que renovará la gubernatura de Eruviel Ávila. La renuncia de Luis Videgaray se produjo tras la polémica visita del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. El magnate inmobiliario lanzó su campaña con un discurso que se basaba en ataques directos al pueblo mexicano, sobre todo a los que viven en Estados Unidos y la visita del candidato provocó rechazo, tanto en sectores de la clase política como en la población civil.

Algunos han señalado que la causa de la renuncia de Luis Videgaray fue la visita de Trump, debido que trascendió que fue Videgaray quien gestionó el encuentro. Los dos últimos movimientos se reducen a la salida de Arely Gómez de la Procuraduría General de la República (PGR) con dirección a la SFP y Raúl Cervantes Andrade que ocupará la oficina que deja Arely Gómez. A principios de año Peña Nieto nombró a José Narro Robles como nuevo secretario de Salud, a Mikel Arriola Peñalosa como director general del IMSS, a José Antonio González Anaya al frente de Petróleos Mexicanos.

5. Coppola y el Papa Francisco

En febrero el papa Francisco realizó una visita de seis días a México, es el tercer Papa que visita el país. Francisco visitó la Ciudad de México, Estado de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Durante la visita del Papa, el pontífice se reunió con diversos sectores de la sociedad, entre ellos los habitantes de las dos fronteras del territorio nacional, donde dio un mensaje sobre migración.

El Papa se ha distinguido por su tendencia a romper con el conservadurismo que caracterizó a sus predecesores, con comentarios que fueron tomados en su momento por progresistas. Además el papa Francisco ha mantenido una inclinación por la participación en la política internacional, fungiendo como mediador en las pláticas de paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El mensaje de Francisco en México, sobre los migrantes fue un claro ejemplo de que no teme participar como jefe de Estado.

Meses después de la visita de Estado del Papa, Francisco designó a un nuevo nuncio apostólico que representará a la Santa Sede frente al gobierno mexicano: Franco Coppola. Coppola, un diplomático especializado en mediación y resolución de conflictos que ha trabajado con iglesias débiles y/o conflictivas internamente, llegó a México el 28 de septiembre reforzando la idea de que el Vaticano percibe a México como una congregación importante en el número de creyentes pero débil gracias a una jerarquía dividida, principesca y poco comprometida, ( ) que no entiende que Juan Pablo II murió hace 11 años , según escribió Mónica Uribe para El Economista.

Además la iglesia católica mexicana tiene muchas deserciones y no ha gozado de una buena relación con el gobierno mexicano desde los cambios constitucionales de 1992. Según Uribe, Coppola llegó con la encomienda de no bajar la guardia hasta lograr que la jerarquía (católica) en México entre en sintonía con las disposiciones papales para que cambie su forma de entender la religión a la visión papal ya que Francisco prefiere una orientación más centrada en la caridad que en la amenaza del infierno .

6. Propuesta de matrimonio igualitario/marchas

En uno de los momentos más complicados de la administración del presidente Peña Nieto, el mandatario propuso al Congreso elevar a rango constitucional el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, una moción progresista que inició un debate fuerte entre la población civil y las corrientes políticas.

La legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo es un debate recurrente en la agenda pública en México; en el 2009 la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó la unión, una propuesta a la que después se sumaron otros estados como Quintana Roo, Coahuila y Chihuahua.

En el marco del Día Nacional de la Lucha Contra la Homofobia, el Ejecutivo anunció que enviaría dos iniciativas al Congreso, una de ellas con un cambio al Artículo 4 de la Constitución. La propuesta de Peña Nieto colocó de nuevo el teman en el debate y en la agenda pública luego de que el mandatario enviará la propuesta al Congreso, en la que no sólo se contemplaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, se incluía la opción de adopción de niños.

En respuesta a la iniciativa de Peña Nieto miles de personas salieron a marchar en diferentes estados de la República, para mostrar su rechazo o su apoyo a la iniciativa presidencial.

Por un lado estuvo el Frente Nacional por la Familia, una organización que se opone a la propuesta del Presidente, apoyado por algunos de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica mexicana.

En el otro lado, activistas de la comunidad LGBTTTI también criticaron la intromisión de la jerarquía católica en las decisiones de un estado laico y apoyaron la propuesta del Ejecutivo. Finalmente, en noviembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados votó en negativo el dictamen de la iniciativa para reformar la Constitución, por lo que no pudo avanzar en la agenda legislativa.

rarl