El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) alertó por los riesgos del “catfishing”, ya que, al entregar datos a extraños, las personas pueden sufrir estafas, extorsiones y daños económicos.

El INAI recordó que el “catfishing” es una práctica empleada para engañar mediante una identidad digital falsa a personas usuarias de redes sociales o aplicaciones en general, con la finalidad de obtener información personal invadiendo la privacidad de las víctimas, y estafar o extorsionar causando, en muchos casos, daños económicos.

Detalló que para este tipo de fraude se utilizan perfiles falsos en las redes sociales con el objetivo de ganarse la confianza de las víctimas y obtener sus datos personales, confesiones y hasta fotografías íntimas, que después se utilizan para extorsionar y obtener dinero, a cambio de no publicarlas.

“Otra estrategia es entablar una relación sentimental con las víctimas, para después fingir problemas que requieren atención urgente como cuentas médicas o deudas que lo ponen en riesgo; motivo por el cual se solicita a las víctimas transferencias de dinero electrónicas o los datos de tarjetas bancarias”, precisó.

De acuerdo con el Laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica, el fraude mediante aplicaciones de citas ocupa el octavo lugar en la lista de los tipos de delitos cibernéticos más reportados en Estados Unidos y en 2021 las llamadas “estafas románticas” ocuparon el segundo lugar en cuanto a pérdidas, con ganancias estimadas para los estafadores de más de 600 millones de dólares al año.

Asimismo, el INAI alertó sobre otra vertiente de este tipo de fraude mediante la red social TikTok, que se ha convertido en escenario de lucrativas estafas en las que internautas anónimos se hacen pasar por famosos y recaudan miles de dólares en regalos y donaciones de los ‘fans’.

Con el propósito de reducir los riesgos de ser víctima de Catfishing, el INAI recomendó a los ciudadanos no aceptar peticiones de amistad de personas que no conozcan; no divulgar demasiada información personal, ya que los estafadores se aprovechan de datos como apellido o lugar de trabajo para manipular o robar la identidad.

También recomendó no enviar fotografías de rostro ni íntimas, y solo acceder a sitios de citas fiables y mantener conversaciones sólo a través de su servicio de mensajería, sin proporcionar el número telefónico personal.

También surgió hacer diversas preguntas a su interlocutor y analizar si existen contradicciones en sus respuestas que hagan pensar que es un delincuente. Además, sospecha del exceso de elogios, y recordó que los estafadores irrumpen en los sitios y aplicaciones de citas con perfiles falsos y esperan a que las víctimas acudan a ellos.

En caso de sospechar que su interlocutor es un estafador, comunicarlo al sitio web o a la aplicación. “No hagas clic en enlaces o descargas de las biografías de los usuarios, tampoco en aquellos mensajes que creas que no sean pertinentes en la conversación que estás teniendo”, refirió.

Finalmente, dijo, “si decides reunirte con tu supuesta cita en persona, cuéntale a tu familia y amigos dónde vas a ir y de preferencia hazlo en un espacio público. No es recomendable viajar al extranjero para reunirte con alguien a quien nunca has visto”.