El Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania alertó a sus ciudadanos que deseen viajar a México sobre el posible aumento de la violencia en varias ciudades del país, a causa del ambiente electoral que se vivirá de cara a las elecciones del próximo uno de julio.

En el documento "México: información sobre viajes y seguridad”, el gobierno alemán refirió que la situación de seguridad en muchas partes de México está empeorando.

“Las ofensas violentas, como resultado de altos niveles de delincuencia general, pero también en relación con el crimen organizado -robos, secuestros, homicidios, actos de venganza- se llevan a cabo cada vez más en lugares centrales a plena luz del día. En las disputas en el campo del crimen organizado, incluso los transeúntes pueden ser perjudicados", precisa la alerta.

El texto, que se encuentra dividido en nueve apartados, indicó que en muchas ocasiones los perjudicados terminan siendo los transeúntes. Con base en lo anterior, el gobierno teutón recomienda a sus viajeros a cuidarse de agentes policiales, que en ocasiones se encuentran infiltrados en la delincuencia.

El documento identifica como las zonas más peligrosas para sus ciudadanos el norte del país especialmente los estados que limitan con la costa del Pacífico, donde existe mayor probabilidad de verse en medio de enfrentamientos entre elementos de las Fuerzas Armadas y el crimen organizado. Especifica que Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, Tampico, Acapulco -con excepción de las zonas Diamante y Pie de la Cuesta- y Torreón son localidades no recomendadas para visitar a los turistas.

Precisa que, en las zonas adyacentes a los municipios de Ciudad de México, Estado de México y en los estados de Puebla y Veracruz, el número de crímenes violentos está aumentando. En el mismo rubro están Cancún, Quintana Roo, donde el Ministerio alemán no recomienda pasear de noche, debido a recientes hechos violentos.

La dependencia alemana hace las siguientes recomendaciones a sus connacionales, precisando que la violencia contra las mujeres ha aumentado, en particular en las regiones turísticas. Por lo tanto, las mujeres no deben viajar solas de noche o en áreas aisladas. Las agresiones sexuales deben ser reportadas inmediatamente a la fiscalía más cercana.

Las víctimas de un robo no deberían defenderse, ya que los asaltantes usan armas de inmediato, se debe renunciar a joyas llamativas y el dinero y los objetos de valor se toman solo en la medida necesaria. Estos no deben usarse visiblemente en el cuerpo. Los documentos importantes -pasaporte, boleto de avión, etc.- deben depositarse de manera segura en el alojamiento, en excursiones, por ejemplo, en dispositivos móviles, recomendó.

Por otra parte, el gobierno del país europeo recordó que en México, al igual que el resto de la región, es temporada de huracanes de mayo a noviembre, pidiendo a sus ciudadanos tomar precauciones y esperar tormentas tropicales y fuertes lluvias en todas las costas de México durante esa temporada, y pidió que prestaran atención a las autoridades locales. Mientras advirtió sobre la zona sísmicamente activa del país, tras los recientes sismos.

Cabe recordar que apenas a inicio de año, Estado Unidos actualizó el formato de su alerta de viaje para sus ciudadanos que viajen a México, ahora informará a través de un sistema de números y colores según el peligro que represente el país para los viajeros.

Los niveles son: 1 Precauciones normales -azul-; 2 Ejercer mayor precaución -amarillo-; 3 Reconsiderar el viaje -naranja- y 4 No viajar -rojo-.

En esta actualización pidió a sus ciudadanos no viajar a cinco estados del país debido a la presencia de crimen organizado: Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas. Y reconsiderar su visitita a: Chihuahua -sobre todo Ciudad Juárez, Ojinaga, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes-; Coahuila; Durango; Jalisco; Estado de México; Morelos; Nayarit; Nuevo León; San Luis Potosí; Sonora y Zacatecas.

