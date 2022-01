Autoridades federales ven con “optimismo” las elecciones que se celebrarán este año cuando se disputarán seis gubernaturas; 39 ayuntamientos y 25 diputaciones locales. Estiman que serán tranquilas, aunque advirtieron que la “pasión política” y la crispación social podría provocar violencia. La consultora Etellekt, por su parte, alertó riesgos de magnicidos y desestabilidad política principalmente en Tamaulipas y Aguascalientes.

“Los reportes que estamos recibiendo de todo el país nos dicen que la violencia ha bajado, y por lo que toca a los lugares donde va a haber elecciones estamos hasta ahora optimistas, pero de ninguna manera podemos hacer un cálculo preciso, es simplemente estar viendo que en seis estados donde va a haber elecciones las autoridades consideran que hay condiciones de tranquilidad”, dijo a El Economista el titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede), José Agustín Ortiz Pinchetti.

El funcionario añadió que ha conversado con los fiscales de las 31 entidades y de la CDMX, y los exhortó a que alerten desde ahora cualquier riesgo para aspirantes, y eventualmente precandidatos y candidatos en Oaxaca, Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas donde habrá comicios el próximo 5 de junio.

“Por supuesto que va a haber interés, son seis gubernaturas, y va a haber evidentemente por la pasión política, no es difícil suponer que haya crispamiento, pero tenemos hasta cierto punto la certeza que, como en 2021, estas elecciones van a ser tranquilas. Y también tenemos la certeza, la convicción de que estas elecciones van a ir en ese mismo orden: ausentes de irregularidades, son elecciones locales, no federales. Estoy expresándole esto con cautela.

“Hemos estado en contacto con los fiscales electorales y les hemos ofrecido nuestra ayuda, pero tienen que ser ellos los que asuman la iniciativa”, mencionó.

¿A qué se refiere con ello, fiscal?

“Los fiscales son los encargados de observar las elecciones y si hay algunas irregularidades, denunciarlas. También (con) el fiscal general de la República hemos estado en contacto y esperamos que haya buenos resultados”.

Entidades a observar

Rubén Salazar, experto en temas político-electorales y director de la consultora Etellekt, advirtió riesgos de violencia principalmente en Aguascalientes y Tamaulipas. En la primera entidad por las divisiones del PAN para designar candidato a gobernador, y la segunda por las disputas de cárteles dominantes por el control de los puertos y puntos fronterizos, además de que en Tamaulipas hay el antecedente del homicidio de un candidato a gobernador (Rodolfo Torre Cantú, en el 2010).

Refirió que las recientes encuestas dan una ventaja a Morena en cinco de las seis gubernaturas por las que se votará en el 2022, excepto Aguascalientes, por lo que sus candidatos y otros más que declinen en su favor, podrían ser los más vulnerables en la próxima contienda.

En tanto que para la elección a munícipes en Durango, las localidades más expuestas a la presencia del narcotráfico son la capital de Durango, Gómez Palacio, Tamazula, Mezquital, Lerdo, Pueblo Nuevo, San Dimas, Guanacevi, Cuencamé, Papasquiaro y Canelas.

Un recuento de Etellekt refiere que entre el 2000 y 2021 perdieron la vida en atentados 144 aspirantes y candidatos: 98 en procesos federales, y 44 en procesos estatales no homologados.

Entrevistado, Rubén Salazar refirió que si bien el año pasado se redujeron los actos de violencia política, hubo medidas de protección reactiva a candidatos por parte del gobierno federal, este año los candidatos deben hacer públicas las amenazas hacia ellos o sus colaboradores, y reforzar su seguridad mediante blindaje de automóviles, no exponerse en eventos masivos y mantener cinturones de seguridad.

Destacó que mientras las autoridades de los tres niveles de gobierno no avancen en las investigaciones de los crímenes políticos, cada que haya proceso electoral se enviará el mensaje de impunidad.

Apoyos del crimen

Salazar apuntó que otro factor de preocupación es el presunto apoyo brindado por grupos delictivos a candidatos de Morena en pasados procesos electorales, lo cual ha sido denunciado por los dirigentes de la coalición Va por México, en Sinaloa y Guerrero. Afirmó que aún sin tener las pruebas o evidencias que lo acrediten, la política de “abrazos no balazos” puede resultar una bandera electoral atractiva para los grupos del narco hegemónicos, que no dudarán en respaldarla en el 2022 si de ello depende la protección institucional necesaria para expandir y hacer viables sus negocios ilícitos.

“Los carteles no buscarán imponer o quitar a candidatos sino ofrecer apoyo a quienes encabecen las preferencias, con la finalidad de tener un acuerdo o pacto con la autoridad que resulte electa”, sostuvo.

“Esos son los elementos a analizar. Yo no quiero ser pesimista, pero en la medida que no veamos a un gobierno realmente comprometido con la seguridad de los candidatos y de la ciudadanía, lo que está conformándose en el país es la consolidación de un narcoEstado, y cuando tenemos eso, lo que se pone en riesgo es el proyecto de país, hay riesgo de pulverización política donde se tengan distintos gobiernos estatales o municipales con contactos muy diversos con grupos delictivos, y eso para la democracia es una amenaza real; eso quiere decir que no habrá un piso parejo para la competencia democrática y cualquier nuevo perfil político o grupo que aspire a gobernar no se le va a permitir”.

jorge.monroy@eleconomista.mx