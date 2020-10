Mientras el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advertía que la epidemia de Coronavirus sigue activa y que la velocidad de reducción de los contagios se está perdiendo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo contradijo al aseverar que no hay rebrotes de casos.

Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador expresó que “no hay rebrotes todavía, hay algunos estados en donde ha aumentado el contagio, pero no se puede hablar de un rebrote; están disminuyendo los fallecimientos, esa gráfica que no se mostraba de esa forma es para nosotros un alivio y demuestra con mucha claridad que no hay un rebrote", argumentó el mandatario.

Aunado a que algunos estados, como Chiapas y Campeche podrían avanzar a semáforo verde en breve. “La mayoría de los estados sigue con resultados favorables (...) ya es muy probable que Chiapas entre a semáforo verde".

En tanto, el funcionario de Salud, Hugo López-Gatell, informó que comparando con las 12 semanas previas, los contagios de Covid-19 ya no están disminuyendo con la misma velocidad durante la última semana.

“La epidemia en México sigue activa, tenemos ya un cúmulo de 12 semanas en reducción, pero en esta última más reciente que de acuerdo al registro es la 41, ya no está disminuyendo a la velocidad que lo estaba haciendo.

“Posibilidades; una es que en la siguiente semana siga disminuyendo, ojalá, sería lo deseable; la otra, es que cambie la trayectoria, que en vez de seguir bajando regrese a aumentar. Ese fenómeno lo vemos en ocho entidades ahora, 20 siguen a la baja, las que siguen a la baja están ya con poca actividad epidémica como el caso de Campeche que fue el primero en pasar a semáforo verde, Chiapas”, detalló desde Palacio Nacional.

Presentan avances de vacuna contra Covid-19

Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que los proyectos de vacuna para el Coronavirus de las empresas Pfizer, CanSinoBio y Astrazeneca, van avanzando.

Desde Palacio Nacional, el canciller explicó que la investigación de Pfizer reporta que espera tener a finales de octubre la evaluación sobre la efectividad de la vacuna, para luego, en noviembre, tener estudios sobre la manufactura masiva sin riesgos y a finales de ese mismo mes contar con la evaluación sobre la seguridad de la vacuna.

"Esto es una buena noticia, porque quiere decir que la inversión que México hizo es sensata y conveniente", consideró.

Asimismo, sobre el proyecto de CanSinoBIO, se dijo "el estudio clínico no ha reportado efectos secundarios severos y avanza sin interrupciones", y que si bien la vacuna está diseñada para una sola dosis, se realizan pruebas sobre la efectividad de una segunda dosis adicional.

Por lo que, tras la aprobación de la Cofepris, también se espera la aplicación de la Fase III de esta vacuna se efectúe en México.

En tanto, los resultados de eficacia y la seguridad de la vacuna de AstraZeneca, se prevé estén listos para fin de año.

Finalmente, detalló que cerca de 18 mil connacionales han sido repatriados a causa del Coronavirus.

Prevé recuperación total de empleos para marzo de 2021

El mandatario mexicano indicó que hasta el momento, ya se recuperaron 320 mil empleos en lo que va del mes, y que de continuar con la tendencia, sería entre marzo y mayo cuando se alcancen los 20.5 millones empleos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales se tenían antes de la pandemia.

“Llevamos hasta ayer 320 mil empleos recuperados, si continúa la tendencia vamos a llegar a lo que teníamos antes de la pandemia, 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social a finales de marzo.

“Si se demora nos llevaría dos meses más, ahora sí que para abril o para mayo, esto ayuda mucho a entender cómo estamos en lo económico”, agregó.

Asimismo, consideró que la estrategia del gobierno es positiva, ya que "la economía está recuperándose: La depreciación de otras monedas es mayor a lo que se ha depreciado en México; se han recuperado 320 mil empleos recuperados; no tuvimos necesidad de aumentar impuestos; no hubo gasolinazos.

"No se nos ha caído la recaudación, no tuvimos la necesidad de aumentar impuestos. Tenemos finanzas públicas sanas no recurrimos a deuda adicional está funcionando la estrategia", expresó.

Además de destacar a los “paisanos migrantes porque siguen creciendo las remesas" y sostiene su pronóstico de que “vamos a llegar este año a 40 mil millones de dólares”.

Por lo anterior, López Obrador consideró que el reconocimiento por parte del FMI a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, es muestra de que “la economía mexicana está acreditada y se reconoce a nivel internacional por sus resultados”.

Anuncian nueva reconversión hospitalaria

Como parte de una nueva estrategia para atender los contagios de Coronavirus, el presidente anunció la concentración de la atención médica en algunos hospitales, a través de una reconversión hospitalaria.

“Esto va a implicar no sólo el que se haga esta reconversión, esta nueva reconversión. Acuérdense cómo hospitales que atendían a pacientes de distintas enfermedades se reconvirtieron para atender sólo a pacientes Covid. Ahora va una nueva reconversión de esos hospitales Covid pensando en concentrar una mejor atención en hospitales bien definidos, en donde van a estar los mejores médicos, los mejores especialistas”, detalló.

“Ahora va una nueva reconversión, de esos hospitales Covid-19, pensando en concentrar una mejor atención en hospitales, en definirlos, donde van a estar los mejores médicos”, agregó.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, agregó que este proceso no será únicamente en hospitales públicos, sino también en privados.

“No sólo es en el sector público, no sólo es IMSS, ISSSTE, el Insabi, sino también se va a ampliar el convenio con hospitales privados, para que en esta nueva etapa podamos contar con camas, con equipos y médicos de hospitales privados para atender de manera gratuita a pacientes COVID”, afirmó.

Riteró que será el vocero en el caso Cienfuegos

El presidente López Obrador reiteró que él será el único vocero del caso del extitular de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, ya que “este caso nos interesa tanto por su delicadeza que yo quiero ser el vocero, para que no hablemos todos y se evite una manipulación de la información”.

En tanto, mencionó que la detención del general Salvador Cienfuegos, en Estados Unidos no tenía que ser anunciada en México, pues es un país soberano y “ellos no tienen por qué preguntarnos lo que van a hacer cuando se trata de detener a una persona en su territorio”.

Además de que su gobierno no puede interferir en un juicio que se lleve a cabo en Estados Unidos.

En el marco de la posible renuncia del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien busca la gubernatura de Sonora, el mandatario aseveró que para seleccionar al sucesor del secretario, tendrá cuidado para que no haya “García Lunas” en su gobierno.

Esto ante los señalamientos de que Omar García Harfuch podría ser quien ocupe el cargo y a quién han señalado de vínculos con el crimen organizado.

López Obrados indicó que su gobierno tiene mucho cuidado para seleccionar a quienes están encargados de garantizar la paz y tranquilidad del país, contrario a otros gobiernos donde había delincuencia de cuello blanco que saqueaban sin perder su respetabilidad.

El Andrés Manuel López Obrador ordenó al director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, y a la Secretaría de la Función Pública, investigar la reunión llevada a cabo entre Romero Deschamps, exdirigente del sindicato petrolero; el Diputado Manuel Limón Hernández; Fernando Navarrete, presidente del Consejo General de Vigilancia del STPRM; y Alejandro Cabrera Fernández, coordinador de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Lo correcto sería hacerlo en una oficina pública, no estar en restaurantes, fiestas, viajes. Eso está ya prohibido. Le pido al director de Pemex que revise este asunto de conformidad con la ley o con los principios que nosotros sostenemos”, señaló.

El tabasqueño, también consideró que “no termina de irse lo viejo y no termina de llegar lo nuevo”, aunque, defendió que su gobierno está impulsando la democratización de los sindicatos.

“Es una ley que tiene que cumplirse; ya no hay dirigentes preferidos o predilectos del gobierno. Ahora los dirigentes tienen que ser electos por los trabajadores”, expresó desde Palacio Nacional.

