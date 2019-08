Luego de que ayer la Olimpiada Mexicana de Matemáticas aseguró que el Conacyt dejó sin apoyos a estudiantes para el segundo semestre del año, por lo que no habrá recursos para apoyar a jóvenes de la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó esa situación y dijo que ya le da “flojera” tener que desmentir esos rumores.

“No es cierto, no es cierto. Son nuestros adversarios, se la pasan inventando cosas”, expresó.

—¿Entonces habrá fondos para este? –se le preguntó.

“Sí, cómo no. Ya hasta me da flojera, la verdad. No hay ningún problema, no se van quedar sin recursos, al contrario, les puedo decir que hace relativamente poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional en China, para jóvenes talentos, le pedí al secretario de Comunicaciones y Transportes que se hiciera cargo, y sacaron primeros lugares.

“Se está ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, la tecnología, la educación, lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos esos programas, y era un tinglado burocrático, que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones, y ahora ya no se entregan esos fondos a todas esas oficinas que fueron creado y se apoya de manera directa. No, no hay ese propósito”, dijo el Primer Mandatario cuando al garantizar los apoyos para los estudiantes que participarán en las olimpiadas de matemáticas.

