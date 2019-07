El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el plano del departamento de 300 metros cuadrados que habitará en Palacio Nacional.

En conferencia de prensa, dijo que es más útil para él habitar en el histórico recinto, debido a que se ahorra dos horas de camino hacia su domicilio particular en Tlalpan.

Indicó que el espacio en el que habitará tiene una extensión de 300 metros cuadrados, dos recamaras, sala y comedor. Mencionó que ocupará como despacho una estancia ubicada al lado del departamento y que está utilizado por el Estado Mayor Presidencial.

El mandatario mencionó que no dará a conocer la ubicación del departamento, porque las diversas manifestaciones no lo dejarían descansar.

“Me ayuda mucho el estar aquí, porque me ahorra como dos horas diarias. No tiene nada que ver con la parte histórica, este sitio ya estaba ocupado, impactado ya con una construcción, vamos a decir moderna, dentro del Palacio, no está junto a los salones.

“Todos los salones de Palacio, los corredores, desde luego los sitios históricos se conservan, no se van a utilizar en lo cotidiano, en el trabajo diario junto a este departamento estaba el Estado Mayor Presidencial y también ya era una zona impactada, modernizada.

“Ahí vamos a atender en lo que era la oficina del Estado Mayor para no utilizar el comedor grande, a veces salen fotos en donde hacemos reuniones en el comedor principal del Palacio. Ya no se va a usar, solo para ceremonias de trascendencia cultural, diplomática y se va a despachar en lo que era el Estado Mayor Presidencial”, señaló López Obrador.

“Es el área que se va a utilizar. Vamos a procurar también que en los salones se cuide el piso, un poco lo que hicimos aquí, no de esta manera, aquí porque tenemos que cuidar el piso. Allá estamos buscando la forma de que en los salones haya como una alfombra, pero angosta para que se puedan apreciar también los pisos, pero caminando por en medio por esa alfombra, cuidar este Palacio que es de todos los mexicanos y es nuestra historia”, añadió el Presidente.

[email protected]