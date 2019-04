El gobierno federal planea la creación de estaciones de servicio especiales para la venta de gasolinas, en caso de que las estrategias que actualmente implementa no se vean reflejadas en menores precios para los consumidores.

En conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, dijo que en la actualidad los precios de los combustibles aumentan principalmente debido a las políticas de venta dentro de las estaciones de servicio.

En ese sentido, dijo que el margen de utilidad para la gasolina regular es de 55% , para premium de 84% y Diesel de 36%, lo cual no tienen que ver con la política de fijación de precios del gobierno, sino al interior de las estaciones de servicio.

De tal forma el estímulo al IEPS, que tenía como objetivo final que se tradujera en una disminución del precio de los combustibles para los ciudadanos, está siendo absorbido por las estaciones de servicio y sumado a su ganancia.

“En marzo, los márgenes capturaron 63% del estímulo, es decir, de cada peso de estímulo que el gobierno otorga, 63 centavos se lo quedan las estaciones de servicio y 37 centavos son como beneficio al consumidor”.

Herrera explicó que pasa algo similar en el mercado de Gas LP, donde a pesar de la caída de los precios de referencia no se ha traducido en un menor costo para los consumidores, y donde las ganancias son absorbidas por distribuidores.

Así, dijo que entre las acciones que se están haciendo se encuentran dos investigaciones de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), por posibles prácticas monopólicas absolutas y relativas en el mercado, así como un nuevo mecanismo de actualización de las tarifas por parte de la SHCP.

A su vez, el presidente, Andrés Manuela López Obrador, hizo un llamado a concesionarios y distribuidores para que actúen con responsabilidad, “que no se abuse, porque se va a dar seguimiento al tema”.

Llamó así a que revisen sus márgenes de utilidad y ayuden al gobierno, “es una convocatoria amigable”, y si no se entiende o si no funciona este mecanismo “pensaríamos en crear nosotros un grupo de estaciones de venta en el país, no muchas, las suficientes para que se venda a precio justo”.

En cuanto a los consumidores, apuntó que existen una serie de herramientas para que sepan dónde se puede comprar más barata, como aplicaciones móviles, e incluso todos lunes en conferencia de prensa se darán a conocer cuáles fueron las estaciones donde se vendió más caro y más barato la gasolina.

