El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que los legisladores del PRI y de todos los partidos deben definir su voto en torno a su iniciativa de reforma eléctrica, misma que, dijo, no pretende expropiar empresas ni eliminar el uso de paneles solares.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, el presidente dijo que la iniciativa que presentó al Congreso busca que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere 54% de la energía de México.

“No se afecta ninguna empresa, no se expropia a ninguna empresa, es nada más mantener un equilibrio para que la Comisión Federal de Electricidad pueda salir adelante, porque ahora sólo está subsidiando a las empresas particulares, comprándole energía eléctrica a precios elevadísimos a las compañías extranjeras, pero además con el truco de que esas compañías no pagan por la transmisión de la energía eléctrica que producen. Es un subsidio que tiene que pagar la CFE”, argumentó.

El mandatario federal dijo que "el PRI, o los legisladores en general, no sólo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio. No hay para dónde hacerse (…) estás a favor de las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento en las tarifas como está sucediendo en España, allá están padeciendo de incrementos en el cobro de la luz (…) Si se decide apoyar a la CFE, vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, no va a haber apagones, pero además no va a aumentar el precio de la luz que es el compromiso que he asumido. Entonces los legisladores van a manifestar si están en favor del pueblo, del consumidor, del usuario, o a favor de las empresas”, sostuvo.

Adelantó que el próximo lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, junto con funcionarios de la CFE y la Secretaría de Energía, explicarán la iniciativa.

López Obrador afirmó que su iniciativa no pretende eliminar el uso y venta de paneles solares en el país, y consideró que su propuesta al Congreso es para el uso de energías limpias.

“La energía eléctrica más barata es la que se genera con agua. Se deja pasar el agua, cae el agua, mueve la turbina y se genera la energía y sale el agua. Y es la generación de energía más limpia. No hay contaminación, no es generar energía con gas, con combustóleo, con carbón, es agua”, dijo.

