A pesar de que el laboratorio del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (Signa Lab Iteso), encontró que existe una red denominada “Amlove” en redes sociales, para replicar de forma automatizada la crítica hacia él y su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no utiliza bots para perseguir a opositores, críticos y periodistas.

El estudio del Iteso denominado “Democracia, libertad de expresión y esfera digital; análisis de tendencias y topologías en Twitter el caso de la #redAmlove”, reveló que en el marco de los 100 días de gobierno, seguidores en Twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador, “han lanzado diversos ataques y campañas de ridiculización a periodistas, medios de comunicación y usuarios con una postura crítica hacia las acciones del mandatario. Ejemplo de ello han sido tendencias como #PrensaFifí o #Chayoteros, que abiertamente convocan a unirse a usuarios que quieran defender, atacando, a quienes critican al Presidente”.

El reporte menciona que quienes están más están expuestos a las agresiones por parte de esa red, son los periodistas que cubren las conferencias mañaneras de López Obrador, contra quienes se usan adjetivos como “prensa fifí”.

“Además de las visualizaciones, se realizó una nube de frecuencias de las palabras utilizadas en los tweets que utilizaron ambos hashtags (#PrensaFifi y #Chayoteros), que arroja un resultado interesante en términos de la construcción de una narrativa de la prensa como enemiga. La relación semántica entre las palabras más utilizadas en ambos hashtags muestra una persistente expresión de “repudio” hacia la prensa y esparce la idea de que el presidente está siendo injustamente atacado”, indica el documento de Signa Iteso Lab.

El estudio identificó por lo menos 176 cuentas de defensa al presidente López Obrador, desde donde se hicieron 200 publicaciones en Twitter en tres días, algo inusual para cuentas personalizadas, ya que desde cuentas de medios de comunicación oficiales, por ejemplo, el promedio de twits es de 667 a la semana.

“Esta información amplía la descripción cualitativa del perfil atípico de generación de contenido, ya que si tienen menos de un año de haber sido creadas, tienen muchos seguidores y siguen a pocas cuentas, han respondido poco o mucho a otros usuarios y cuentan o no con una descripción en su perfil, ayudará a comprender si fueron creadas expresamente para orquestar la estrategia de ataque, si históricamente han tenido un comportamiento como el que tuvieron en esta coyuntura, si únicamente respondieron en este momento, o si se sumaron de manera voluntaria a la misma”, menciona el estudio.

“La relación semántica entre las palabras utilizadas en las descripciones de las cuentas articuladas con la #RedAMLOVE, muestra una fuerte carga positiva y la apelación a emociones en la autodescripción con la que se presentan estas figuras en Twitter”, expone.

No uso bots: AMLO

Este miércoles en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador negó que su gobierno cuente con un ejército de cuentas en redes sociales para cuidar su imagen y contrarrestar la crítica hacia sus acciones y decisiones de gobierno.

“¡Ahora resulta que este estudio nos cuestiona porque hablamos de la prensa conservadora, de la prensa fifí!”, expresó el mandatario.

—¿No piensa, presidente, que esto generaliza una idea en contra de la prensa en general? –le preguntó un periodista al mandatario.

—“¡No, no! El que nada debe nada teme. O sea, ¿o ustedes se sienten de la prensa fifí?”, cuestionó.

López Obrador se calificó así mismo como “independiente, objetivo, profesional, no tengo partido, no represento a nadie”.

Dijo que no le incomoda la crítica, y que está en su derecho de dar réplica a lo que se dice o publica de él.

“Malo sería si de parte del gobierno hubiese una actitud de persecución. (…) Nosotros no vamos nunca a faltarle el respeto a los medios, mucho menos a perseguir a nadie, a coartar la libertad de expresión, de manifestación de las ideas. Lo único es que sí vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y es interesante que haya este debate, que se dé esta polémica, porque así yo creo que todo mundo actuamos con mayor responsabilidad, todo mundo”, afirmó.

“Y qué bueno que salió el estudio de esta universidad, pero no es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan o nos critican, además con derecho y porque es legítimo. No existe eso. Nosotros no tenemos bots. Ese es el tema o uno de los temas con el conservadurismo”, añadió.

Presidencia sostiene que no contrata

A través de una respuesta a una solicitud de información folio 0210000025019, la actual Presidencia de la República negó haber contratado servicios de bots.

En el documento, la Presidencia aseguró que son seis funcionarios, sin revelar sus nombres (un Director General; tres Directores Generales Adjuntos y dos Jefes de Departamento), quienes administran las siguientes cuentas del Presidente:

“Respecto al proceso de contratación de los servidores públicos que ocupan los cargos antes descritos, se destaca que se realizó una contratación de libre designación con base en una evaluación que responde a la experiencia profesional, habilidades, formación académica, aptitudes y conocimientos comprobables y requeridos para realizar cada una de sus labores”, refiere.

Respecto a quién es el jefe directo de esas personas, la respuesta de Presidencia refiere que es el titular de la Dirección General (de Comunicación Social) es la responsable del personal que administra contenidos de las cuentas en redes sociales.

¿Quién aprueba los mensajes a publicar?

“Los contenidos de las cuentas en redes sociales están bajo la responsabilidad de la titular de la Dirección General, quien a su vez informa directamente al Presidente de la República los contenidos distribuidos”.

¿Se han contratado paquetes de bots para estas cuentas?

“No se ha contratado ningún tipo de servicio externo para las redes sociales del Presidente de la República, tales como programas informáticos, agencias digitales, proveedoras de seguidores automatizados o perfiles falsos-comúnmente llamados bots- por lo que el alcance de todas las cuentas verificadas es totalmente orgánico”.

“No se ha contratado ningún tipo de servicio externo; en consecuencia, esta área no tiene contacto alguno con proveedores externos, únicamente se apoya con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la realización de esta labor, en congruencia con el principio de austeridad que rige a este Gobierno”, refirió.

El vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, publicó hoy en Twitter el siguiente mensaje: “El @GobiernoMX no promueve campañas sucias en las redes ni utiliza bots ni contrata gente para organizar ataques a personas o instituciones. Nuestra política está enfocada en libertad de expresión y el debate abierto como medio para fortalecer la democracia”.

Consignas contra periodistas afuera de Palacio Nacional

Este miércoles 13 de marzo, un grupo de personas se apostaron en Palacio Nacional para lanzar consignas contra los periodistas de medios tradicionales que cubren las conferencias matutinas del titular del Ejecutivo federal.

Fomentadas por los autodenominados “youtubers”, en cuyos canales se hace una defensa de las acciones del gobierno y del Presidente, las personas apostadas afuera de Palacio Nacional gritaron consignas de “chayoteros”, “vendidos”, a los medios de comunicación; incluso, los acosaban con insultos mientras caminaban.

El estudio de Signa Lab Iteso identificó que la mayor parte de las cuentas que se usan en redes sociales, principalmente en Twitter, para defender las acciones del mandatario federal, están ubicadas en la Ciudad de México, aunque también en Estados Unidos, principalmente en la costa oeste.

“Otro de los efectos es producir un cerco coercitivo en relación con la información u opiniones críticas hacia a AMLO, de modo que a éstas les resulte cada vez más difícil producirse, en primer lugar, sin esperar las represalias de la red. Lo cual puede resultar en que las voces críticas, necesarias en una democracia, se replieguen dada la virulencia de los ataques (como en sexenios anteriores en que un ejército de bots y troles se usaba para acallar la crítica y la disidencia)”, refirió el estudio.

Cabe destacar que Signa Lab Iteso comenzó a hacer estudios de este tipo, a partir de que en el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto fue constante el uso de estas estrategias, incluso se acuñó el término “peñabot”.

“A partir de 2016, una vez que fue inaugurado Signa Lab, el laboratorio enfocó parte de sus esfuerzos académicos a generar las herramientas, las metodologías y los análisis multicapa a profundidad de los acontecimientos y discusiones relevantes para la democracia, la libertad de expresión y la justicia no solamente en México, sino en distintas partes del mundo, donde la centralidad de lo digital es clave para la pluralidad y la fortaleza de la esfera pública. Desde entonces Signa Lab ha realizado diferentes estudios y análisis en torno a tres dimensiones claves”, refiere.

