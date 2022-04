Monterrey, NL. El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó que ayer se localizó el cuerpo sin vida, de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa, la cual desapareció hace 13 días, y que aun cuando el gobierno de Nuevo León ha estado a cargo del proceso de investigación, el gobierno federal está dispuesto a ayudar si se lo solicitan.

Desde Veracruz, en la mañanera AMLO dijo: “Lamentar el hecho, darle condolencias a la familia y amigos de la joven. Debemos buscar que haya información y se conozca todo. Además de la corrupción lo que más ha afectado a México es la impunidad, por eso hablamos de cero impunidad, por eso hablamos de los delitos (…) cuando se trata de temas de seguridad y que tienen que ver con violencia”.

“Que no haya duda e incertidumbre, cada semana informaremos de hechos relevantes y lamentables y la actuación del gobierno, le llamaremos Cero Impunidad”, dijo el presidente de la República.

Por su parte Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, mostró una gráfica aérea del Motel Nueva Castilla,--ubicado en la carretera a Nuevo Laredo--, donde hay dos cisternas, dentro de una de ellas hallaron el cuerpo de una mujer, “señalar que el alertamiento lo dan los propios empleados del Motel, de olores fétidos que se empezaban a desprender de ese lugar", subrayó.

Añadió que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, cuyo titular es Gustavo Adolfo Guerrero, emitió un comunicado, donde señala que en el reconocimiento a lugares aledaños, encontraron el cuerpo de Debanhi Susana Escobar al interior de una cisterna abandonada, y que informaron ayer de las acciones emprendidas para recuperar el cuerpo con apoyo de Protección Civil del estado.

“Con posterioridad establecimos contacto con el fiscal general del estado, Gustavo Adolfo Guerrero, por instrucciones de la secretaria de Seguridad Pública federal, Rosa Isela Rodríguez, ante el interés del presidente de la República por este tipo de eventos, que no haya impunidad, dar a conocer que no se nos ha solicitado colaboración por parte de las autoridades del estado”, sino por interés en el tema, ahondó el subsecretario de Seguridad Pública federal.

Agregó, "en la última comunicación con el fiscal Gustavo A. Guerrero, hace unos momentos, nos informó que ya se rescató el cuerpo, se lo llevaron al Semefo para hacer la necropsia y hacer el análisis genético, aunque la joven fue reconocida por su familia por un crucifijo que llevaba así como por la ropa".

Por su parte, Mario Escobar padre de la víctima, cuestionó el actuar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, con respecto a los protocolos que siguieron en la búsqueda de su hija. Tras el hallazgo del cuerpo, comentó a los medios, “13 días dando vueltas por el mismo lugar y no la encontraron, nos hicieron perder el tiempo, y ahí estaba, decía y señalaba al Motel Nueva Castilla.

“El corazón de mi esposa y el mío pedía, exigía. Mi hija está muerta y no sé qué hacer, estoy molesto por haber creído en la fiscalía, nunca me pasaron los folios, les pedía copias, es mi derecho como víctima, ellos no hicieron su trabajo", recalcó el señor Mario Escobar.

Hoy habrá marcha de colectivos de Mujeres, para protestar por el caso de esta joven, que desapareció tras asistir a una fiesta en una Quinta, en el municipio de Escobedo, donde la dejaron sus amigas. La última foto de la joven se ubicó en la carretera a Nuevo Laredo.