El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este domingo que invitará al panista Antonio Echevarría a trabajar en el Gobierno federal cuando deje la gubernatura de Nayarit.

Durante la inauguración del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, López Obrador destacó la labor de Echevarría al frente del Gobierno de Nayarit y sin ofrecer más detalles sobre qué funciones podría tener el gobernador saliente como parte su administración, adelantó que le invitará a trabajar.

"Ha sido tan bueno el trabajo de Toño, que estoy pensando. Nada más quiero que me den tiempo porque luego me empiezan a presionar, (...), me empiezan a decir: '¿y en dónde?' Pero yo voy a invitar a Toño a que nos siga apoyando en el Gobierno federal".

El mandatario Federal comentó que entre los logros del panista destaca el haber reducido la incidencia delictiva en Nayarit.

Si yo fuese nayarita y me preguntaran: ¿qué fue lo que hizo el gobierno actual, el gobierno de Antonio Echevarría? Yo diría nos dio seguridad nos devolvió la tranquilidad a Nayarit", destacó López Obrador, en el marco de su gira por la entidad.

Cabe recordar que Echevarría dejará de ser gobernador de Nayarit el próximo 19 de septiembre, cuando el abanderado de la coalición PT-Morena-PVEM-Nueva Alianza, Miguel Ángel Navarro, asuma el cargo, cuyo mandato será por el periodo comprendido entre 2021 y 2027.

Este sería el segundo futuro exgobernador que López Obrador invitaría a colaborar con su gobierno, una vez que terminen sus mandatos.

El viernes pasado, el jefe del Ejecutivo adelantó que el gobernador saliente de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, sería incorporado a su gabinete. Posteriormente, el sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer que el priista fue propuesto como embajador de México en España.

La propuesta será presentada al Gobierno de España para solicitar el beneplácito conforme a las normas diplomáticas internacionales y, posteriormente, será enviada al Senado mexicano para su análisis y dictaminación, precisó la cancillería.

kg