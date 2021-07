Conferencia mañanera

AMLO informa que su hijo se contagió de Covid-19; pero él y Beatriz Gutiérrez no se enfermaron porque están vacunados

"Estuvimos conviviendo porque no se sabía, a los jóvenes no les pega fuerte y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni la mamá, y los dos nos vacunamos con AstraZeneca", dijo López Obrador.