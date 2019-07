El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que la reducción de capacidad de conexión a internet en las 35 escuelas de la UNAM, será temporal mientras la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) revisa que no haya “privilegios” en el contrato correspondiente.

Mediante la circular 006/2019 la UNAM informó que terminó el contrato de internet que otorga la SCT a la UNAM a través de la Red Nacional de Impulso a la Banda Ancha (RedNIBA), por lo que actualmente estudiantes, maestros y personal administrativo se ven afectados con una disminución en la capacidad de conexión a internet en las 35 escuelas e institutos que componen la Máxima Casa de Estudios.

El presidente López Obrador dijo que “es una revisión que se está haciendo temporal”, porque “se pagaba muchísimo también por esos servicios”.

Dijo que la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Raquel Buenrostro, dará a conocer los contratos por servicios de internet y de comunicación que tenía el gobierno federal.

“Se están revisando contratos, como se tienen temores que ya no se continúen con esos contratos si son onerosos, pues entonces se difunde mucho diciendo se va a quedar la UNAM sin el servicio de internet (…) Véanlo con calma, vean qué hay detrás, de parte de quién, siempre hay que preguntarse eso, de parte de quién. Y muchas veces es porque se venció un contrato y se está renovando, pero otras veces es porque quieren mantener privilegios en contratos y ya no se puede”, aseveró.

¿En cuánto tiempo podrían estar activándose otra vez estos contratos? –se le preguntó.

“Sí, hay que ver la utilidad de estos servicios, revisar bien lo que corresponde, qué empresas, cuánto cobraban”.

“Nadie se va a quedar sin comunicación. Además, ¿dónde está la preocupación? Les informo, el 75% del territorio nacional no tiene internet, ¿y por qué no se ha reclamado eso?, ¿por qué no se ha dicho nada que no hay internet ni siquiera en las cabeceras municipales, ni teléfono celular? Que ahí anda la gente subiéndose a las lomas, a los cerros, para ver si encuentra la ansiada señal y nadie dice nada. Y ahora por esto (en la UNAM) sí”, cuestionó.

“Hago la aclaración: no estoy en contra de la tecnología, es fundamental el internet, y si los contratos están bien, se van a renovar, lo que queremos es que no haya corrupción”, sostuvo.

