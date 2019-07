El presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) que no habrá expropiación ni nacionalización de los siete ductos que construyeron Fermaca; IEnova; TC Energía y TransCanada.

López Obrador reveló que en la reunión que sostuvo el miércoles con los presidentes del CMN, Antonio del Valle Perochena; y del CCE, Carlos Salazar Lomelí, les hizo un “reclamo fraterno” por el recurso legal que interpuso la empresa TransCanada y sus socios en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cabe destacar que la Presidencia de la República reveló que la empresa Infraestructura Marina del Golfo S. de R.L de C.V. (de la que TransCanada es socia) presentó un recurso legal en contra de la CFE por su decisión de ir a una renegociación de los contratos que tiene para la construcción de gasoductos. La empresa solicitó a medidas cautelares al Juez Tercero de Distrito en Materia Ciudad de la Ciudad de México, por considerar erróneo que la Comisión Federal de Electricidad asegure que cayó en incumplimiento del Contrato de Servicios de Transporte de Gas Natural del 17 de junio de 2016, y por ello le exija el pago de la Carta de Crédito por 250 millones de pesos.

Al respecto, el presidente López Obrador reveló que en su encuentro de la tarde del miércoles con Antonio del Valle Perochena y Carlos Salazar Lomelí, expresó su reclamo por esa acción legal, debido a que dicha empresa y otras más se encuentran en una negociación con la CFE para llegar a un acuerdo sobre los contratos.

“Hubo un reclamo fraterno de nuestra parte, pero eso no ha implicado ruptura. Nada más decirles: ‘Oigan, si estamos sentados dialogando, si hay una tregua, ¿por qué metes ahora otra demanda?, espérate; si no hay arreglo, quedamos en libertad y a tribunales’, y todo con apego a la ley”, reveló.

El mandatario dijo que en la reunión él garantizó a la iniciativa privada que “no van a haber confiscaciones, y no se van a expropiar los ductos o a nacionalizar los ductos”.

López Obrador calificó como una mentira que se diga que si no se mantienen los contratos de gasoductos habrá insuficiencia de gas en el país, y algunas regiones del país se quedarán sin luz. Calificó esa situación como una campaña de miedo, pues dijo que lo mismo se hizo cuando se promovió la reforma energética, de que el país se quedaría sin petrolero sin la inversión privada.

“Pues, no es cierto. Me acabo de reunir con todos los técnicos especialistas y eso fue lo primero que les plantee: a ver, cómo andamos en abasto de gas para energía eléctrica, cómo andamos en energía eléctrica, nos podemos quedar sin luz, puede haber apagones. La respuesta de los técnicos: ¡No, no! ¿Por qué les comento esto? Porque si fuese una situación de gravedad, tendría yo que actuar con mucha responsabilidad”, sostuvo.

El Presidente mencionó que en su reunión dijo a los empresarios que está en favor de la participación de la inversión privada en el sector energético, porque “ahí necesitamos inversión del sector privado y hay posibilidades de que participen”.

Confirmó que las empresas ENI y otra propiedad del empresario Alberto Baillères le enviaron cartas para decirle que a fin de año comenzarán a extraer más el petróleo, “pero al día de hoy no llega ni a 5,000 barriles lo extraído por los contratos que se firmaron después de la reforma energética, y los cálculos que se hicieron es de que se iban a estar extrayendo a estas alturas alrededor de 1 millón 500,000 barriles”.

El presidente López Obrador dijo, sin embargo, que hizo el acuerdo con el CCE y el CMN, de que “no vamos a cancelar los contratos, pero lo que queremos es que se cumpla con el compromiso, que haya inversión”.

Argumentó que en el caso de la perforación en aguas profundas, “no hay inversión, porque consideran que no es rentable. Entonces, ese es un acuerdo, se mantienen los contratos y ayudamos para que no haya obstáculos, puedan invertir y que se extraiga el petróleo. Y nosotros, porque es el sector público, vamos a fortalecer a Pemex, como lo estamos haciendo, para recuperar la producción”.

