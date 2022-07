El presidente Andrés Manuel López Obrador propondrá al Congreso de la Unión eliminar la aplicación del horario de verano en México, porque tiene 71% de rechazo y 29% de aceptación.

Durante la conferencia de prensa matutina que encabezó en Palacio Nacional, firmó la iniciativa de la nueva Ley de Husos Horarios en los Estados Unidos Mexicanos que anunció enviará al Congreso hoy mismo.

“El objetivo de la ley es eliminar el horario de verano en el territorio nacional y establecer en forma excepcional un horario estacional en municipios de la frontera norte’’, explicó Rocío Nahle.

La secretaria de Energía afirmó que el Ejecutivo federal propone eliminar la aplicación del referido horario por el rechazo y la inconformidad permanente que genera entre la sociedad desde 1996 cuando inició.

Además de que no hay una justificación para su aplicación, aseguró, porque el ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total, no hay impacto en el gasto familiar y de acuerdo a la evidencia científica no hay cambios importantes en la luz solar en los países cercanos a los trópicos,

Comentó también que en el Congreso mexicano hay casi cuatro decenas de iniciativas de ley presentadas desde 2001 en contra del horario de verano por legisladores del PRI (9), PAN (2), PVEM (2), PRD (7), PT (5) y al menos 3 firmadas por legisladores de distintos partidos políticos.

En los congresos de Colima, Chihuahua y Quintana Roo también hay cinco iniciativas en análisis por las que se propone la eliminación de dicho horario, abundó.

Al explicar los efectos a la salud que provoca la aplicación del horario de verano, Jorge Alcocer, secretario de Salud, afirmó:

“Las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social; el reloj de Dios’’.

