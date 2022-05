El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó el martes asistir a la Cumbre de las Américas que se celebrará en junio si el anfitrión, Estados Unidos, excluye a algún país, y detalló que enviaría a una representación gubernamental en su lugar.

El mandatario acaba de visitar Cuba, donde se reunió con el comandante Raúl Castro y el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, al que alabó catalogándolo de "extraordinario presidente" y con el que acordó la contratación de unos 500 médicos cubanos para apoyar al sistema de salud mexicano.

"Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México pero no iría yo", dijo en rueda de prensa López Obrador, quien detalló que la misión sería encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y consideró que la decisión no tensaría la relación con Washington.