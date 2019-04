Luego de que en una consulta a mano alzada durante un mitin en Juchitán, Oaxaca, se avaló el tren transístmico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, defendió la forma en que esta se realizó y aseguró que es de “sentido común” que las personas del Istmo estén a favor del proyecto.

“En Juchitán había más de 10,000 personas y como hay esta tendencia a obstaculizarnos y a distorsionar las cosas, le pregunté a la gente sobre el tema, a los 10,000, que representaban a todas las corrientes, porque había del PRI, del PAN, de Morena, había de organizaciones sociales, era muy plural la asamblea, y por unanimidad, más de 10,000 levantaron la mano a favor del proyecto”, dijo López Obrador.

Es de sentido común, subrayó, cómo no van a querer que se rehabilite el tren para que haya comunicación en el Istmo, no sólo para transportar carga sino también un tren de pasajeros, cómo no van a estar de acuerdo que se amplíen los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, que se construyeron desde la época de Porfirio Díaz, dijo el Presidente.

En conferencia de prensa el político tabasqueño aseguró que se realizaron asambleas de usos y costumbres de los pueblos de la región y de acuerdo a sus culturas, en las que aceptaron echar a andar el proyecto.

Lo cierto, expuso López Obrador, es que la mayoría de la gente del Istmo está a favor del proyecto, los que están en contra son nuestros adversarios que ni siquiera viven en el Istmo, son los que no quieren que avancemos, que hagamos cosas, están apostando a que nos vaya mal.