El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una vergüenza que los diputados federales de su partido (Morena) hayan intentado motivar la Ley Orgánica del Congreso con el propósito de mantener permanentemente en Porfirio Muñoz Ledo, la presidencia de la Cámara de Diputados.

“Si nosotros, que estamos planteando una transformación, permitimos eso, o un partido porque tiene mayoría puede aprovechar para modificar una ley en beneficio personal, en beneficio de grupo, en beneficio de una facción, pues eso es retroceso. Yo celebro que esto se haya resuelto bien. Yo no podía meterme, pero era una vergüenza”, expresó López Obrador.

En Palacio Nacional, López Obrador celebró incluso que Morena y sus aliados del PT, PES y Partido Verde, no hayan podido modificar la Ley Orgánica para retener la presidencia de la Cámara Baja y no permitir la rotación de la misma con la oposición como actualmente marca la ley.

“Entonces, yo celebro -aunque corresponda a otro poder- el que se haya resuelto respetar la ley en el caso del Poder Legislativo; es decir, que no se haya modificado la ley orgánica en el Poder Legislativo, porque eso no debe de permitirse.

Aunque ahí nosotros no tenemos facultad, sí podemos dar nuestro punto de vista; entonces, celebro mucho el que ya se haya resuelto esa controversia. Y no entrar en componendas de ningún tipo, aplicar lo que está en la Constitución y en las leyes”, aseveró AMLO.

Incluye “no” a la ley Bonilla

López Obrador fue cuestionado respecto a que también en Baja California se cambió la ley para permitir al gobernador Jaime Bonilla ampliar su mandato de gobierno, ante lo cual el Primer Mandatario también manifestó su rechazo.

“Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda”, mencionó.

[email protected]