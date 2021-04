El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como un “exceso, un acto de provocación y un golpe a la democracia” la cancelación definitiva de las candidaturas por Morena de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Sin embargo, llamó a respetar el resultado, a sustituir candidatos en Guerrero y Michoacán, y seguir adelante.

Durante su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional, dijo que debe “respetarse el veredicto, la sentencia, porque tenemos nosotros que apostar a la democracia, y un acto como el de ayer, arbitrario, lleva un componente adicional: es un acto de provocación”.

AMLO llamó a “no caer en la provocación, aceptar el resultado, sustituir candidatos y seguir adelante”.

Pidió a quienes apoyaban las candidaturas de ambos políticos, “actuar con la cabeza fría aunque se tenga el corazón caliente”, pues les dijo que en la lucha por la democracia se tienen que enfrentar muchos obstáculos y hay que aprender a evadir el acoso y la provocación.

Sin embargo, López Obrador consideró que en el fallo del Tribunal, no se tomó en cuenta la voluntad del pueblo; se le descalificó y se afectó a los ciudadanos. "Se les quitó un derecho de elegir”, dijo.

“Un exceso lo que aprobaron el día de ayer los magistrados del Tribunal, es un golpe a la democracia, a la incipiente democracia mexicana. No es posible, el que por no comprobar supuestamente un gasto de precampaña en un caso de 14,000 pesos en lo que corresponde al candidato de Michoacan y de 19,000 pesos que se le atribuyen no comprobó el candidato de Guerrero se les cancele su registro para participar. Eso no tiene ninguna justificación, se me hace excesivo, pero además antidemocrático. Por eso hablo de que fue un golpe a la democracia porque la democracia es respetar la voluntad del pueblo, es el pueblo el que decide, el que manda”, sostuvo el primer mandatario.

El Mandatario federal arremetió contra consejeros y magistrados.

Tanto los consejeros del INE como los magistrados del tribunal actuaron de manera antidemocrática; y esto se explica a que vienen del antiguo régimen antidemocrático”, sentenció.

Cabe destacar que en la sesión del martes del Tribunal, el magistrado Reyes Rodríguez consideró que no presentar informes de precampaña fue calificado por el INE como una falta grave en ambos casos, porque impidió desplegar el sistema de fiscalización y, en consecuencia, no hubo una rendición de cuentas.

Y luego de que políticos de Morena y López Obrador cuestionaron por cancelar las candidaturas de Salgado y Morón por no reportar 19,872 pesos y 11,726 pesos, respectivamente, el magistrado Rodríguez aclaró: “la sanción de cancelar el registro de las candidaturas no tiene que ver con el monto económico de gastos de precampaña registrados por la Unidad Técnica, sino por la falta que esto implica en términos de la rendición de cuentas”.

