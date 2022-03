Ante el inicio del juicio contra cuatro abogados ligados al exconsejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, por supuestamente cometer actos de extorsión, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no intercederá por nadie que haya cometido un delito, inclusive si son sus familiares.

“Por nadie que cometa un delito, no hay impunidad, lo dije cuando tome posesión. Nada más me hago cargo de mi hijo Jesús Ernesto, porque es menor de edad y es mi responsabilidad, pero los que son mayores de edad, mis hijos, mis familiares, ellos tienen que portarse bien y asumir sus responsabilidades, porque yo estoy aquí para cumplir con una misión, para no fallarle al pueblo, para acabar con la corrupción, con el influyentismo, con el nepotismo, con todas esas lacras de la política”, sostuvo.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, reiteró que no tiene interés por el dinero, “nunca me ha importado el dinero, no traigo cartera. Mi mujer es la que administra mi ingreso, no me interesa lo material, no me interesa, nunca he tenido una cuenta de cheque, no sé llenar un cheque, no sé manejar una tarjeta de crédito, nada de eso”.

Afirmó que cada vez que puede, a quienes quiere mucho, a los más cercanos, “les aconsejo que no caigan en esa tentación de pensar que la felicidad es lo material, que la felicidad viene con el dinero, no. A veces eso produce una felicidad efímera, transitoria, para que se caiga en situaciones de infelicidad”.

“Siempre digo que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y la felicidad no son los bienes materiales y no es el dinero, que trastorna, enloquece, produce avaricia, deshumaniza. Tampoco es la fama y los títulos, ni los nobiliarios ni los académicos, la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra consciencia, estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad”, afirmó.

El juez federal José Rivas González difirió para el 8 de marzo la audiencia inicial por una denuncia presentada por el empresario y litigante Juan Collado, quien acusó de extorsión a un grupo de cuatro abogados vinculados al exconsejero jurídico de la Presidencia de la República, Julio Scherer, a cambio de lograr un acuerdo reparatorio de 2,000 millones peso que lo excarcelaría del proceso que enfrenta por lavado de dinero y delincuencia organizada.

Por este hecho la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación. En su denuncia, Collado también acusó que ese grupo de abogados vinculados presumiblemente con Scherer, le pidió que vendiera Caja Libertad a Banco Afirme propiedad de Julio Villarreal Guajardo, porque era amigo del entonces consejero jurídico.

Ante esa situación, Julio Scherer calificó estas acusaciones como “inferencias de mala fe”. Admitió que siendo Consejero Jurídico de la Presidencia recibió a los hijos de Juan Collado, pero turnó el asunto a la Fiscalía General de la República. “No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”, sostuvo.

Como parte de la causa penal 550/2021, este lunes se llevó a cabo una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte a la que asistieron virtualmente los defensores de los cuatro abogados (Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez) señalados por Collado.

Los cuatro imputados manifestaron al juez de control José Rivas González que no se les había corrido traslado de la carpeta de investigación.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía expresaron su desacuerdo porque los imputados estuvieron a través de videoconferencia, toda vez que ello no aportaba certeza respecto de la ubicación.

El juez determinó diferir la audiencia para el próximo 8 de marzo a las 13:10 horas, con el propósito de asegurar el debido proceso y el derecho de la defensa de las partes, así como para garantizar que se pueda llevar a cabo materialmente la audiencia.

El Juez Rivas exhortó a la FGR que le corra traslado completo de la carpeta de investigación a los imputados; y a las partes para que comparezcan de forma presencial.

Cabe destacar que el abogado Paulo Díez Gargari también presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Scherer Ibarra por supuestamente aprovecharse de su cargo y realizar supuestos actos extorsión para frenar una sanción a la empresa OHL, operadora de la concesión del Viaducto Bicentenario.

También Mauricio Flores Castro, abogado del empresario Alonso Ancira, quien obtuvo la libertad luego de acordar con Petróleos Mexicanos (Pemex) resarcir 216.6 millones de dólares por la venta irregular de la planta Agro Nitrogenados, anunció que su cliente podría presentar una denuncia porque supuestamente fue presionado por altos funcionarios del gobierno federal para vender la empresa Altos Hornos de México.

rrg