El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no tiene una ruptura con empresarios del país, simplemente —dijo— no está de acuerdo con el plan de "rescate" que le propusieron.

López Obrador anunció que hoy enviará al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, una lista de los 15 corporativos que tienen adeudos por 50,000 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que ayude a cobrarlos.

"No hay ninguna ruptura; tengo una comunicación permanente con los empresarios. En los últimos días me he reunido con muchos empresarios; estos, la mayoría está cumpliendo la recomendación de que no se despida a los trabajadores y se mantenga el salario, la mayoría", dijo.

El Presidente dijo que no puede ofrecer a las empresas diferir el pago de impuestos, porque eso tendría un impacto en la recaudación fiscal y en este momento se requieren esos recursos para entregarlos a los que más lo necesitan.

Incluso, reveló que en sus reuniones con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios sus integrantes le sugirieron contratar deuda.

"No hay ruptura, sencillamente no estamos de acuerdo con el plan de rescate que ellos proponen, porque consideramos que debemos primero atender a los más necesitados, y que no debemos endeudar al país. Ellos sostienen que se debe pedir deuda; no les estoy diciendo mentiras, ellos quieren que se pida deuda, que se incremente la deuda, yo no considero que eso sea conveniente", expresó.

El mandatario federal estimó que sus adversarios, a quienes denomina "conservadores", "apuestan a que se nos caiga la recaudación, que irremediablemente se va a caer la recaudación por la crisis económica, y no nos va a quedar otra que endeudarnos, esa es la apuesta. ¡Pues vamos a ver! Porque yo creo que la gente nos va a ayudar, y va a cumplir, porque esto es pasajero, es una crisis transitoria, vamos a salir de esta, fortalecidos", aseveró.

Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que enviará una carta a Carlos Salazar para pedirle que hable con los dueños de 15 grandes contribuyentes que adeudan cerca de 50,000 millones de pesos al SAT. Argumentó que si el gobierno recibe esa cantidad tendría más recursos para apoyar a las pymes.

"Le vamos a pedir a Carlos Salazar que nos ayude hablando con los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública, ya le voy a mandar hoy la lista, porque si nos pagan tendríamos muchos más recursos para apoyar a las pymes", dijo.

Destacó que en su reunión de ayer con inversionistas del estado de Nuevo León, el dueño de Maseca, Juan González, le ofreció que no aumentará el precio de la harina de maíz para que no aumente el precio de la tortilla.

Reiteró que el primer empresario que le ofreció que no despediría trabajadores fue Carlos Slim, seguido de Germán Larrea; Alberto Baillères; y los empresarios de Nuevo León.

