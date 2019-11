El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno evalúa el reconocimiento o no a Jeanine Áñez como presidenta de Bolivia.

“Es un proceso, o sea, se está valorando, esto corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores valorarlo en su momento. Así lo están haciendo otros países, no han resuelto, no sé cuántos hayan reconocido o no hayan reconocido. Nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se va a tomar una decisión”, comentó.

En Palacio Nacional, durante su habitual conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores también analiza la situación de mexicanos en Bolivia, y su eventual retorno a nuestro país.

“Hay ya trámites para que el que lo desee pueda regresar. Ya se están haciendo todas las gestiones y resolviendo lo del transporte, la vía aérea para el retorno. Se están viendo las dos opciones, pero ya también hay la posibilidad del retorno por la vía de la aviación comercial.

“Les va a informar el secretario de Relaciones Exteriores de esto, él va a dar la información, pero sí les hemos pedido que estén muy pendientes, al tanto de lo que están haciendo.

“La diplomacia mexicana está actuando en Bolivia con mucho profesionalismo, con mucho profesionalismo de los diplomáticos mexicanos. Nada más que les van a informar sobre esto”, comentó.

