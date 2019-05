El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que su gobierno pondrá su propia empresa para conectar con Internet a todo el país, porque para las compañías no resulta rentable y no dan servicio en pueblos apartados.

En gira de trabajo para supervisar las obras de modernización de las carreteras Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango, que estarán listas este año, explicó que nada más hay telefonía celular e Internet en Tepic, en las ciudades y en las cabeceras de los municipios.

En compañía del gobernador Antonio Echevarría García, el presidente destacó que saliendo de aquí “ya no hay comunicación, ni subiéndose a los cerros”, las empresas de Internet buscan nada más el negocio.

En el Centro Ceremonial de la comunidad Jesús María, uno de los municipios más pobres del país, recordó que en México sólo 20% del territorio nacional está comunicado con Internet, en el 80% restante no hay.

Por ello, ”les vamos a decir con mucho respeto a las empresas que han tenido las concesiones, háganse a un lado, porque ahora el gobierno va a poner su empresa para comunicar con Internet a todos los mexicanos”.

Tras informar de los programas sociales puestos en marcha en su gobierno para apoyar a los que menos tienen, preguntó a los adultos mayores de las comunidades Cora y Huichol si habían recibido los apoyos económicos y si habían sido censados, a lo que la mayoría respondió que no.

“A eso vengo, así no me engañan, no es fácil quitar las malas costumbres”, dijo y agregó que “todas esas mañas se van a acabar, no me estoy chupando el dedo”, en presencia del titular de la Secretaría de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú.

“Yo me informo porque ¿quién me informa?: el pueblo", expresó ante los habitantes de la comunidad Jesús María de este municipio.

Por eso, añadió, “hablo con todos y saludo y ahí me van diciendo y voy recogiendo los sentimientos del pueblo. No me voy a dejar rodear por lambiscones, por barberos. Yo no tengo oficina de espionaje, pero yo me informo”.

En esta región indígena marginada de Nayarit, el jefe del Ejecutivo federal ofreció apoyar a todas las comunidades, “vamos a cumplir todos nuestros compromisos, no vamos a deber nada, nos vamos a poner al corriente”.

De las obras carreteras Ruiz-Zacatecas y Tepic-Durango dijo que se tienen cerca de 200 millones de pesos y estarán concluidas este año, por ello ofreció regresar para inaugurarlas.

Al darle la bienvenida, el gobernador Antonio Echevarría pidió su respaldo a este municipio, uno de los más pobres del país, en el corazón de la Sierra Madre Occidental, para que se amplíe la red de energía eléctrica al resto de las comunidades que no cuentan con ella en El Nayar, a lo que el presidente se comprometió a hacerlo.

“Usted ha hecho que los mexicanos volvamos a tener esperanza de que la justicia llegara a estos rincones de la patria”, remarcó el gobernador nayarita y posteriormente López Obrador encabezó un recorrido privado de supervisión por las obras del Canal Centenario del municipio Ruiz.